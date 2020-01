L'oposició de Lloret vol un ple per «reprovar» el govern per la gestió del pressupost

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Lloret de Mar han sol·licitat un ple extraordinari per «reprovar la gestió» del govern municipal pel que fa als pressupostos i les ordenances fiscals per al 2020. Segons un comunicat que va fer públic ahir ERC, calen explicacions per «aquest sainet», fent referència també a la polèmica demanda d'increment dels valors cadastrals, que ha provocat un increment «desorbitat» de la pressió fiscal. Els republicans també volen recollir amb la convocatòria d'aquest ple les «contundents» queixes dels veïns que tot plegat ha provocat.

La setmana passada, l'equip de govern de Lloret va puntualitzar que va ser l'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, qui va demanar l'actualització cadastral al mes de juliol, segons va avançar ahir Nova Ràdio Lloret. En declaracions, la regidora de Serveis Econòmics, Lara Torres, va destacar que «la carta la va signar l'alcalde a principis de juliol, ja que aquest any excepcionalment [Hisenda] va obrir un període que es podia sol·licitar al juliol».

La regidora va destacar que «és un tema molt tècnic que li envien a ell, perquè se sol·licita que el valor cadastral s'equipari al valor de mercat». Pel que fa a l'ingrés extraordinari que representarà l'actualització del cadastre, que afecta directament sobre l'impost de béns immobles –que passarà d'augmentar un 3% a fer-ho un 6,15%–, Torres va explicar que «estem analitzant què suposa aquest increment i en els propers dies prendrem la decisió de què es fa».

Des de l'oposició, el portaveu d'Esquerra Republicana (ERC), Jordi Orobitg, va utilitzar les xarxes socials per afirmar que «nosaltres mai parlem per parlar», en al·lusió al fet que la regidora li ha donat la raó en assegurar que la recaptació extraordinària de l'actualització dels valors cadastrals representarà un ingrés de 600.000 euros per a l'Ajuntament. «Ha reconegut, com afirmàvem, que aquest increment, que segons els nostres càlculs suposa uns 600.000 euros de recaptació addicional, no està recollit en l'apartat d'ingressos dels pressupostos».

El mes d'octubre passat l'Ajuntament va aprovar les ordenances fiscals gràcies a la majoria absoluta de la coalició amb el PSC. Aleshores l'IBI i l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) augmentaven un 3%. L'augment de les taxes municipals va generar rebuig entre els veïns que es van organitzar per recollir signatures i presentar al·legacions contra el batejat com a «impuestazo». Tot plegat va acabar el passat 27 de desembre quan l'equip de govern va aprovar l'increment de taxes.