Desconcert entre els usuaris gironins pels nous horaris de l'Euromed

Desconcert ahir entre els usuaris gironins dels TAVs entre Girona i Barcelona, que van veure com, de cop, els havien canviat els horaris. La nova connexió d'Euromed amb València i Alacant ha fet que Renfe decidís ajustar horaris i suprimir tres combois a Madrid, tot i que es mantindrà el mateix nombre de freqüències entre la capital gironina i la catalana, que és on es concentra el major gruix de passatgers.

La majoria dels gironins que van agafar ahir els quatre primers Euromeds que connectaven amb València anaven, en realitat, a Barcelona. Entre alguns regnava el desconcert pels nous horaris, tot i que en cap cas es mostraven preocupats, perquè es mantindrà el mateix nombre de trens i consideren que només és qüestió de temps per adaptar-se als nous horaris. «La primera sorpresa que m'he endut aquest matí ha estat quan he comprat els bitllets i he vist que els horaris eren diferents. Ara m'hauré d'estudiar els nous horaris, però a part d'això, crec que no toquen el nombre de trens entre Girona i Barcelona», explicava Ferran Camas, catedràtic de la UdG que va venir ahir des de Barcelona fins a Girona amb l'Euromed. «M'ha tranquil·litzat veure que, encara que es canviessin els horaris, es manté el mateix nombre de freqüències», va afegir.

En una mateixa situació es trobava l'Ariadna, una barcelonina que aproximadament cada quinze dies ve en tren a Girona per visitar els seus sogres. «Suposo que funcionarà igual que el TAV. Ens haurem d'acostumar als nous horaris, però mentre la connexió amb Barcelona continuï fent-se amb el mateix temps que el TAV, ja em sembla bé», va assenyalar.

Les tarifes de l'Euromed entre Girona i Barcelona són lleugerament més elevades que les de l'Avant: la connexió entre les dues ciutats costa entre 14,25 i 17,10 euros, mentre que en el cas de l'Avant el preu se situa en 13,9 euros. Tot i això, Renfe ha llançat preus promocionals entre Girona i València a partir de 30 euros fins al mes de febrer i la companyia assegura que s'aniran fent ofertes promocionals, igual que succeeix actualment amb el TAV.