Una desena d'investigats pels talls de l'AP-7 del Tsunami Democràtic no declaren a la Guàrdia Civil

Una desena d'investigats per la Guàrdia Civil arran dels talls de l'AP-7 a l'Alt Empordà convocats pel Tsunami Democràtic l'11 i 12 de novembre passat s'han acollit al seu dret a no declarar a la comandància de Girona. L'institut armat ha citat a declarar entre aquest dimarts i dilluns vinent almenys vintena d'activistes per, suposadament, haver pres part al bloqueig de l'autopista. Aquest dimarts encara estan arribant noves citacions. L'advocat Benet Salellas ha criticat que els lletrats de la defensa no han tingut accés als atestats perquè el jutjat d'instrucció 4 de Figueres ha decretat secret de sumari. La causa està oberta per delictes de desordres públics i contra la seguretat viària. A la sortida de la comandància, Salellas ha explicat que, a banda del procediment penal, la Guàrdia Civil ha advertit els investigats que també s'obria un procediment administratiu per infracció de la llei mordassa.