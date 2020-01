Renoven l'autorització ambiental d'Hinojosa amb 'noves condicions'

La Generalitat ha aprovat la proposta de resolució provisional per renovar l'autorització ambiental de la paperera Hinojosa de Sarrià de Ter i fixa "noves condicions de control i supervisió de les instal·lacions" per minimitzar el seu impacte ambiental.

L'informe que ha passat per la Ponència Ambiental posa el focus en els sorolls i les pudors que emanen de la planta i que tant veïns com ajuntament denuncien. En aquest punt, l'informe conclou que la paperera ha de desenvolupar el pla per minimitzar-los i complir amb les condicions fixades a les ordenances municipals aprovades.

La Generalitat desestima les al·legacions que reclamaven el tancament preventiu de la planta o la seva clausura per la proximitat amb habitatges: "És una activitat existent de la qual es revisa la seva autorització ambiental, no estem davant d'un tràmit de legalització ni d'ampliació".

La plataforma ciutadana Prou lamenta que "es prioritzi l'activitat industrial per sobre del benestar i la salut de les persones i el medi ambient". L'ajuntament subratlla que està analitzant el detall de la documentació seguint criteris tècnics.