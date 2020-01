Girona tanca l'any amb 14 ofegats a la costa i tres submarinistes morts

L'any 2019 ha acabat amb 17 persones mortes en medis aquàtics de les comarques de Girona. La major part dels finats eren banyistes (14) que havien anat a passar el dia a les platges de la Costa Brava. Les altres tres víctimes mortals són submarinistes.

Les dades del 2019 el situen com el cinquè pitjor any pel que fa a víctimes mortals dels últims cinc. El 2015 va haver-hi 17 finats.

Totes les víctimes que han perdut la vida en platges de la Costa Brava són de l'estiu. De les 14 persones mortes, s'ha de destacar que sis d'elles eren de nacionalitat francesa, uns estiuejants molt adeptes a la costa gironina.

Per anys, l'estiu de 2019 s'ha tancat com el pitjor amb 14 morts. Però s'ha de dir que el de 2017 també va ser especialment greu, ja que van perdre la vida 12 persones mentre es banyaven a la Costa Brava. A tot Catalunya han mort 57 persones en medis aquàtics durant l'any passat.

Les comarques amb més mortalitat en aquests últims anys són l'Alt i el Baix Empordà. S'ha de dir que a Girona el darrer cas d'ofegament a la Costa Brava de l'any va ser el 16 de setembre. Un home de 79 anys va morir ofegat a la platja de Griells de l'Estartit. Aquesta platja ja no comptava amb servei de vigilància entre setmana.

Les dades que ha anat recopilant els últims anys Protecció Civil mostren que durant les campanyes d'estiu dels darrers anys, el 79% de les persones que han perdut la vida mentre es banyaven en platges catalanes són homes i el grup d'edat d'entre 70 i 79 anys és el més afectat. La mitjana és de 63 anys. A la Costa Brava, la meitat de les persones que han mort ofegades eren estrangeres i moltes d'elles eren franceses (55%). La franja de 60 a 69 anys té més mortalitat (21%) però la més afectada continua sent la de 70 a 79 anys (27%). El 46% dels ofegaments a la Costa Brava dels darrers anys han estat en platges no vigilades o quan no ho estaven.

Un dels motius que pot explicar aquesta dada és que a la Costa Brava hi ha moltes cales petites, que no estan vigilades i per tant, si s'hi pateix algun tipus d'accident, és molt més fàcil que aquest no acabi satisfactòriament ja que no hi ha servei de socorrisme.



Tres submarinistes finats

A banda dels banyistes morts a les platges gironines, cal destacar que hi ha tres submarinistes que també han perdut la vida a la Costa Brava durant el 2019.

El primer cas data del 31 de maig, a Tossa de Mar. L'home, de 45 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Pere de Ribes va desaparèixer a la zona de la Mar Menuda i durant la matinada se'l va localitzar sense vida surant a l'aigua. El 10 d'agost va produir-se el segon cas: una dona va morir a la costa del Montgrí. Va perdre la vida de forma accidental mentre practicava submarinisme amb un centre d'immersió de l'Escala amb altres persones a la cova de la Xinxa, a la costa del Montgrí, entre l'Escala i l'Estartit.

La dona es trobava a poca fondària quan va topar contra paret rocosa litoral. Hauria perdut la consciència. Els mateixos membres del grup d'immersió van socórrer-la, van pujar-la a l'embarcació i van alertar els serveis d'emergència. Un cop al Port de l'Escala però, els serveis d'emergència la van intentar reanimar però va ser impossible.

L'últim fet és del 23 d'agost i la implicada era una dona de 60 anys de nacionalitat francesa. Va morir després de patir una parada cardiorespiratòria en sortir a la superfície mentre estava fent immersió. Un cop va poder ser atesa pel SEM, se li va practicar el suport vital avançat (SVA), però, malauradament, no va ser suficient per remuntar-la.