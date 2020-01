L'aeroport tanca el 2019 amb un 4,4% menys de passatgers

L'aeroport de Girona-Costa Brava va tancar l'any 2019 amb un 4,4% menys de passatgers que el 2018 i sense arribar als dos milions de viatgers que sí que s'havien assolit l'any anterior. Segons les dades fetes públiques ahir per Aena, les instal·lacions de Vilobí van tancar el 2019 amb 1.932.255 passatgers, uns 87.600 menys que el 2018. D'aquesta manera, es confirma la tendència negativa que es va registrar durant la majoria de mesos de 2019, i que ha convertit l'aeroport de Girona en un dels que ha patit una caiguda de passatgers més important.

Durant el mes de desembre, l'aeroport gironí va rebre 37.665 viatgers, un 1% més que el desembre de 2018. Tot i això, el fet d'acabar amb l'any amb una nota positiva no amaga que la tendència de 2019 ha estat negativa per a les instal·lacions de Vilobí, que a més s'han vist sacsejades pel conflicte laboral entre Ryanair i els seus treballadors, que ha posat en risc la base de l'aerolínia a Girona: finalment es mantindrà, però amb una retallada dels drets laborals dels empleats de la companyia. Aquest fet serà trascendental per a l'aerport aquest 2020, ja que Ryanair continua essent l'aerolínia més important de l'aeroport, especialment durant els mesos d'hivern: sense anar més lluny, vuit de cada deu passatgers que van passar per les instal·lacions gironines volaven amb Ryanair.

L'aeroport de Girona, doncs, ha tancat l'any com un dels que més passatgers ha perdut de tot l'Estat, només per darrera del de Fuerteventura (-7,9%), Vigo (-10,4%) i Osca-Pirineus (-57,8%), i empatant amb el de Saragossa, que també ha perdut un 4,4%.

Però així com ha decaigut el nombre de viatgers, la quantitat d'operacions sí que s'ha augmentat. Durant el 2019 es van registrar 18.257 operacions a l'aeroport de Vilobí d'Onyar, el que significa un creixement del 2,1% respecte a l'any anterior. Aquests «números verds» es van produir també específicament durant el mes de desembre, quan es van registrar 974 aterratges i enlairaments, el que significa un 76,45% més que durant el mateix mes de l'any anterior.

En canvi, el transport de mercaderies, que ja habitualment registra unes xifres molt discretes, ha experimentat una caiguda estrepitosa: durant el 2019 es van transportar només 78.233 tones, el que significa una caiguda del 41,2% respecte a l'any anterior. En canvi, específicament durant el mes de desembre les mercaderies van tenir un comportament positiu, ja que se'n van transportar 8.737, és a dir, tres vegades més que durant el darrer mes de l'any 2018.



Creixement de Pobeda

Pel que fa a les companyies, malgrat l'incontestable domini de Ryanair, Pobeda Airlines continua guanyant pes i durant el mes de desembre va transportar 6.338 viatgers cap a Rússia, el que suposa un increment del 74,22% respecte al desembre de 2018. Aquest increment fa que el mercat rus se situï en la tercera posició entre les nacionalitats que utilitzen la terminal gironina.

En primer lloc, però, hi continua havent els italians, que són els que usuaris més habituals de l'aeroport gironí durant els mesos d'hivern: el passat mes de desembre, va haver-hi 13.121 persones de nacionalitat italiana que van utilitzar les instal·lacions de Vilobí. En segon lloc es troba el mercat alemany (6.097 persones), que ha incrementat un 5,69% respecte al desembre de 2018. Els visitants dels Països Baixos se situen en quarta posició (4.940) i també han crescut respecte al 2018, en aquest cas un 22,58%.