El restaurant del santuari dels Àngels reobre amb una nova gestió

El restaurant del santuari de la Mare de Déu dels Àngels ha reobert aquest cap de setmana amb una nova gestió, a càrrec de Societat Vitrall, després d'uns mesos tancat arran de la polèmica generada per l'anterior responsable, Antonio Ariza, que va tenir diversos enfrontaments amb usuaris. Després d'això, les instal·lacions van quedar tancades durant uns mesos mentre el Bisbat buscava qui se'n faria responsable. I ja l'ha trobat. Ahir, el Bisbat va anunciar que el restaurant, que funcionarà cada dia de la setmana, ja torna a estar obert, mentre que l'allotjament es posarà en marxa a partir d'aquest proper cap de setmana, juntament amb la botiga de records.

La nova gestió de l'hostatgeria anirà a càrrec de la Societat Vitrall de Girona, que, segons ha informat el Bisbat, ja compta amb altres establiments en el sector de la restauració. D'aquesta manera, la nova societat prendrà el relleu d'Ariza, que va tenir enfrontaments amb diversos visitants, que el van acusar d'haver-los amenaçat. Els episodis més greus es van produir aquet estiu, quan un grup de Madremanya que es disposava a fer un sopar popular de festa major va denunciar que Ariza els havia fet fora de «males maneres»; i pels volts de Sant Llorenç (10 d'agost), quan un altre grup de persones que va pujar a veure la pluja d'estels de la nit de Sant Llorenç va afirmar que el restaurador els havia amenaçat de fer-los fora «a cops d'escopeta». Aquella nit, fins i tot els Mossos hi van haver d'acudir per tal de posar pau. En tots els casos, Ariza va negar les acusacions i va assegurar que havia estat ell qui havia rebut amenaces per part dels visitants.

Davant de la situació, finalment, el Bisbat va decidir prendre cartes en l'assumpte i va decidir buscar un nou responsable per posar-se al capdavant del santuari. Per això, des de finals del mes de setembre les instal·lacions han estat tancades, mentre el Bisbat estudiava quina era la millor opció. Finalment, s'ha decidit per la Societat Vitrall, que ja s'ha posat mans a la feina per tal de recuperar el temps perdut i tornar a convertir el santuari dels Àngels en el punt de trobada entre els excursionistes i devots gironins.



Pendents d'Urbanisme

Mentrestant, el Bisbat segueix pendent de rebre el vistiplau d'Urbanisme per al nou Pla Urbanístic dels Àngels, que permetria l'ampliació del menjador i fins i tot la construcció d'una piscina. El projecte, impulsat pel Bisbat l'any 2014, va ser avaluat per Urbanisme el passat mes d'octubre. La iniciativa proposa set intervencions arquitectòniques i urbanístiques, la més espectacular de les quals és la construcció d'un nou menjador voladís adossat a la façana est, de 221 metres quadrats i amb capacitat per a 115 comensals que es convertiria en un mirador privilegiat al massís de les Gavarres.

La comissió d'Urbanisme va veure amb bons ulls la proposta però va fer alguns requeriments tècnics, que el Bisbat haurà d'ajustar i incorporar al projecte. Tot i això, el Bisbat ha assegurat que es tracta d'un projecte antic i que en aquests moments no tenen previst tirar-lo endavant. De fet, des de la diòcesi asseguren que, malgrat s'acabi aprovant el document, es troben a «anys llum» de voler tirar endavant un projecte d'aquestes característiques.