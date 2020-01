El CSIF denuncia «paràl·lisi total» a l'administració per la fuga de personal

El sindicat CSIF denuncia una situació al «límit del col·lapse» als organismes de l'Administració General de l'Estat (AGE) per la fuga de funcionaris cap a altres punts de l'Estat, i apunta que si no es resol «s'arribarà al punt que no es podrà prestar servei». Més enllà del «col·lapse» ja denunciat dies enrere a Estrangeria per la pèrdua sostinguda de funcionaris, 28 en 10 anys, la fuga s'ha anat estenent els últims anys a tots els serveis de l'Estat en diferents graus d'afectació.

El president del sindicat a Girona, Rafa Sánchez, assegura que els últims 10 anys alguns organismes com FOGASA (Fons de Garantia Salarial) i la DGT (Direcció General de Trànsit) pateixen una manca de personal sostinguda que en el primer cas quedarà «sota mínims» el pròxim 20 de gener amb la pèrdua d'un dels dos assessors jurídics que té l'oficina per concurs de trasllat. Una situació semblant a la que va avançar Diari de Girona divendres passat i que el sindicat assegura que pateix Estrangeria, que perdrà sis funcionaris en les mateixes dates.

En el cas de la DGT falten més de 10 operaris d'informació, i Sánchez assegura que la manca de personal administratiu a la Prefactura Provincial podria dur l'oficina a tancar les seves portes.

Pel que fa a MUFASA (Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat), el sindicat sosté que fa tres o quatre mesos que el director es va jubilar i que un cop a la setmana ve la directora de Lleida per suplir la vacant, i no saben quan es cobrirà. El sindicat també exposa que a les oficines de DNI de ciutats grans com Girona, la Jonquera i Lloret de Mar els agents de Policia Nacional fan feina que els correspon a auxiliars i administratius funcionarials, en detriment de la seguretat ciutadana. «Sempre hi ha hagut aquest problema, però es resolia amb un cert equilibri que ara s'ha perdut», sosté Sánchez.

Al Servei Públic de Feina Estatal (SEPE) l'any passat va fer-se un concurs de directors d'oficina que destinava set places a Girona. D'aquestes, sis van quedar desertes i l'última va cobrir-se mitjançant un trasllat d'oficines de la província. El president veu difícil que s'arribi a cobrir les places d'un organisme que compta amb un 25% de personal interí. L'organisme «menys perjudicat» per la fuga de funcionaris és el de la Seguretat Social, perquè «està una mica més ben remunerat». Amb tot té un problema d'envelliment de la plantilla que s'extrapola a la resta d'organismes i que l'eleva a 55 anys.



Situació «inèdita»

Sánchez critica que tot i que «ja fa 10 anys que denunciem la pèrdua de personal, hem arribat a una situació mai vista». Els motius que expliquen la fuga de personal i que situen Girona com la «província menys atractiva per a l'opositor» només en consonància amb Lleida, són «l'alt nivell de vida» i els pocs incentius que evitin els trasllats. «És urgent que es cobreixin totes les places interines, que arriben a una quarta part del funcionariat», subratlla el responsable, «i cal sumar-hi tot el personal que s'ha perdut pel camí, que també volta el 25%». Per això reclama al nou executiu espanyol una «macrooferta pública» de places per cobrir les vacants i reduir la interinitat. Amb tot, Sánchez assegura que a Girona «no hi ha esperit opositor», i que quan els assignen una plaça, al cap de dos anys (el mínim si no es demana a la mateixa secretaria d'Estat) «ja demanen trasllat» a altres punts més assequibles. No és que hi hagi greuge salarial respecte d'altres punts de l'Estat, sinó que ciutats com Madrid o Sevilla estan més ben comunicades i ofereixen més oportunitats. «L'any passat hi va haver el cas d'un aspirant que va oposar, li va tocar Girona i va renunciar a la plaça», exposa. «Girona és exportadora de funcionaris de l'Estat», resol Sánchez.

La Subdelegació del Govern de l'Estat a Girona no ha volgut pronunciar-se sobre l'assumpte a aquest mitjà.