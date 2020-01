La Fageda posa en marxa un servei prelaboral per millorar l'ocupabilitat de persones amb trastorn mental

La Fageda ha posat en marxa un servei prelaboral per millorar l'ocupabilitat de persones majors d'edat amb diagnòstic de trastorn mental. Aquest servei, que és nou a la Garrotxa, es crea de manera coordinada amb la Xarxa de Salut mental i s'ofereix a quinze persones de la comarca. L'objectiu és millorar la seva ocupabilitat mitjançant diferents formacions i pràctiques a La Fageda. L'accés al servei no suposarà la firma de cap contracte laboral i el temps d'estada màxim previst per garantir l'assoliment dels objectius és de fins a 36 mesos.

El nou servei prelaboral de La Fageda està adreçat a persones que presenten algun tipus de trastorn mental i té com a objectiu ajudar-les a adquirir hàbits personals i laborals i a assolir un grau de confiança i autonomia que els faciliti el trànsit al món del treball. És un recurs inclòs a la cartera de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Els candidats al Servei Prelaboral arriben a La Fageda derivats per la Xarxa de Salut Mental de la Garrotxa (Hospital d'Olot i Comarcal). Són persones que presenten una problemàtica social derivada de malaltia mental però que es troben en una situació estable, de manera que, tot i no haver treballat mai en la majoria dels casos, poden afrontar nous reptes. Durant les hores de formació i ocupació, estan sempre acompanyades per l'equip de professionals del servei i dels encarregats i monitors de cada secció que els acull a les pràctiques, ja sigui granja, làctics, melmelades, horticultura, entre d'altres. El temps d'estada màxim és de 36 mesos.

Des de la seva creació, La Fageda treballa per inserir laboralment i socialment persones amb discapacitat psíquica i trastorns mentals de la comarca. Aquests últims són un col·lectiu amb moltes dificultats per trobar feina. Actualment, la taxa d'atur d'aquestes persones que tenen un diagnòstic de malaltia mental, com podria ser esquizofrènia, patologia dual o depressió greu, se situa a l'entorn del 80% a l'estat espanyol.

A partir d'ara, amplia l'activitat amb aquest nou servei prelaboral. Recentment, La Fageda Fundació ha creat l'Empresa d'inserció El Faig, S.L. i estudia obrir el ventall de serveis a nous col·lectius en risc d'exclusió.

La Fageda Fundació va ser creada l'any 1982 a Olot per Cristóbal Colón i Carme Jordà. 5 anys més tard es trasllada a la finca actual de Mas Els Casals, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on hi desenvolupa diverses activitats agropecuàries. A banda de portar una granja de vaques de llet i fabricar iogurts i postres làcties, elabora gelats i melmelades. També presta serveis d'habitatge i de lleure. Cal remarcar que el 70% de les 400 persones que treballen o estan ocupades per les diferents entitats que conformen La Fageda presenta una discapacitat psíquica, una malaltia mental crònica o està en situació de risc social.