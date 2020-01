JxCat i ERC impedeixen una sessió informativa amb el conseller de Territori sobre les negociacions amb Ryanair

Els grups de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han votat en contra de la petició d'una sessió informativa amb el conseller Damià Calvet per parlar sobre les negociacions amb Ryanair en la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya. Aquest dimecres al matí, el diputat de Catalunya en Comú Podem, David Cid, ha proposat fer aquesta sessió informativa per conèixer al detall els acords entre l'aerolínia irlandesa i els treballadors de l'aeroport de Girona. Tot i així, la iniciativa tan sols ha comptat amb el suport de Cs, la CUP i el PP. El PSC s'hi ha abstingut i els vots contraris de JxCat i ERC han impossibilitat tirar endavant aquesta sessió informativa.