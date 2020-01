Pau Presas, de jove promesa a líder d'ERC

Pau Presas (Cassà de la Selva, 1989) es convertirà dissabte, si no hi ha cap entrebanc d'última hora, en el nou president d'ERC a les comarques gironines. En només sis mesos, Presas, de 30 anys, haurà passat de ser una jove promesa a convertir-se en un dels pesos pesants del partit a la demarcació, com a vicepresident de la Diputació -una institució molt preuada perquè es dedica a repartir els ajuts econòmics entre els municipis gironins- i, a partir de dissabte, com a president del partit. Però malgrat la seva joventut, Presas ja compta amb una sòlida trajectòria dins del partit, on va començar «des de baix», formant part de les JERC -de les quals va ser el cap visible- i convertint-se posteriorment en regidor i diputat provincial. Economista de formació, és professor associat de la UdG i assessor de relacions laborals, tasca que ha desenvolupat al Tribunal Laboral de Catalunya i a Pimec.

El futur president d'ERC és fill de Jordi Presas, exsecretari general de Comissions Obreres a les comarques gironines i des de molt jove es va començar a interessar per la política. La seva trajectòria va començar com a militant de les JERC, i l'any 2009, amb només vint anys, ja formava part de la seva permanent regional. Va formar part també del Senat dels Joves de Girona i el 2010 va ser escollit com la cara visible de l'executiva de les JERC a les comarques gironines, càrrec que va revalidar el 2011 i el 2013.

L'any 2011 ja es va presentar com a número 9 a la candidatura d'ERC a Cassà de la Selva, amb una llista encaçalada per Carles Casanova, tot i que el partit va quedar a l'oposició i ell no va obtenir l'acta de regidor. El 2012 va formar part de la candidatura d'ERC al Parlament com a representant de les JERC -tot i que tampoc va ser escollit-, però no va ser fins el 2015 que la seva carrera política va arrencar de veritat. En aquelles municipals va aconseguir entrar com a regidor de Cassà, on va assumir la primera tinença d'alcaldia i la regidora d'Hisenda en un consistori governat pel també republicà Martí Vallès, i va formar part de la llista de David Mascort quan aquest es va convertir en nou president regional d'ERC a les comarques gironines. Concretament, Presas es va convertir en el responsable d'Estratègia i Anàlisi Electoral.

Aquesta proximitat i confiança amb Mascort va propiciar que l'any 2016, quan aquest va decidir abandonar la Diputació per assumir la secretaria general d'Agricultura de la Generalitat, es convertís en el seu substitut a la Diputació, on va assumir també les tasques de portaveu republicà, partit que llavors estava a l'oposició.

Les eleccions de maig de 2019 van comportar un intercanvi de papers. Va tornar a ser escollit regidor d'ERC a Cassà, però aquest cop a l'oposició, mentre que en canvi va aconseguir convertir-se en vicepresident de la Diputació gràcies al pacte forjat entre els republicans i JxCat que va atorgar la presidència, de nou, a Miquel Noguer.

En l'aspecte professional, Presas és graduat en Economia i té un màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans a la UdG, universitat de la qual també ha estat professor associat, impartint les assignatures de Fonaments d'Economia, Economia i Instruments d'Economia Aplicada. Durant la seva època d'alumne, va formar part del Consell d'Estudiants de la universitat. Al llarg de la seva trajectòria professional ha estat tècnic del departament de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva de Pimec, així com membre de la seva comissió de Relacions Laborals. També ha exercit com a mediador i conciliador del Tribunal Laboral de Catalunya.

Ara, el nou repte de Presas serà agafar les regnes d'ERC en un moment en què el partit lluita frec a frec amb JxCat per convertir-se en el principal partit independentista de la demarcació, on s'han imposat en les darreres eleccions espanyoles i on van guanyar molt de terreny en les municipals. De moment, compta amb un ampli aval de la militància -ha presentat 300 avals, el que significa un 30% del total- i farà tàndem amb la també cassanenca Laia Cañigueral com a secretària general.