Un sabotatge a les vies a Caldes talla la circulació de trens sis hores i afecta 6.000 viatgers

Nou sabotatge a les vies del tren convencional a les comarques gironines i amb múltiples efectes a la mobilitat. Uns desconeguts van col·locar diversos pneumàtics a les vies a l'altura de Caldes de Malavella i hi van calar foc quan passaven pocs minuts de les onze de la nit de dilluns.

Les altes flames van causar destrosses importants a la catenària i la senyalització de la infraestructura ferroviària. Malgrat l'extinció de l'incendi per part dels Bombers no es van poder evitar les conseqüències per als viatgers que cada dia es mouen per la línia de mitjana distància R11 i la de rodalies R1 entre Caldes de Malavella i Girona.

Fins a 6.000 persones van quedar atrapades a primera hora del matí a les comarques gironines, quan es volien desplaçar en aquest mitjà de transport. Per tal que la mobilitat fos el més àgil possible, Renfe va posar a disposició dels afectats un transport per carretera. Aquesta situació va obligar a col·locar autocars que fessin el recorregut entre Girona i Caldes. A més, en la mesura del possible, Renfe va encaminars els clients Girona-Barcelona en els trens d'Alta Velocitat.

Ahir a les xarxes socials més d'un afectat va lamentar la situació que li havia tocat patir. Per exemple, un usuari de Twitter es va adreçar a Diari de Girona per explicar els problemes que havia patit, focalitzats en falta d'informació. L'usuariu deia que «a l'estació de Girona molt bé, han informat i el canvi a l'AVE perfecte. Ara bé, al tren no han informat de res, a Figueres i Flaçà, desinformació absoluta, sort de l'app de Rodalies», es lamentava. També molts usuaris es van adreçar als comptes de Rodalies que tenen a Twitter per demanar informació i des d'aquests, s'informava els usuaris de què passava i, si era el cas, se'ls adreçava al transport per carretera.

Els autobusos sortien de Caldes i arribaven a la ciutat de Girona amb molta gent que va veure's sorpresa per la situació que va afectar una vegada més la infraestructura ferroviària.

Aquesta situació inicial de caos es va anar normalitzant però la falta de circulació ferroviària entre Caldes i Girona va durar unes sis hores. La situació no es va poder donar per normalitzada fins pels volts de dos quarts d'una del migdia, segons Renfe.



Refer la catenària

Per poder tornar a obrir la circulació de trens entre aquest tram que comprèn la Selva i el Gironès, els tècnics d'Adif van tenir molta feina, ja que diversos elements de la catenària van quedar fortament danyats i van haver-se de substituir per alguns de nous.

El punt on es va provocar l'incendi és un pas a nivell i els semàfors de senyalització també van quedar afectats per les flames i l'alta temperatura.

Un cop solucionada l'avaria, els treballadors d'Adif van treure la maquinària de les vies i van començar a circular els primers trens. Al llarg del dia es va normalitzar la situació però els primers combois van patir retards arran de la incidència de la nit.

L'acte vandàlic es va difondre a través del compte de Telegram i de Twitter d'Anonymous Catalonia i es va produir poc després que el compte de Twitter del CDR de Catalunya anunciés: «Si hi ha repressió, injustícia, manca de llibertat i agressions, hi haurà resposta. Si les institucions ignoren el mandat del Primer d'Octubre, hi haurà resposta. Si s'impedeix que Catalunya esdevingui un país, hi haurà resposta» i s'adjuntava la fotografia i l'enllaç a una notícia d'un diari del Penedès on s'explicava una notícia d'incendis de pneumàtics en una carretera de la zona.



El precedent, a l'AVE

Aquest problema de mobilitat a les comarques de Girona no és nou. Fa poc més d'un mes, el 5 de desembre, uns invidus van cremar un cotxe a les vies de l'AVE a l'altura de Vilobí d'Onyar. Aquest incendi va fer interrompre a primera hora del matí la circulació de trens. Les flames també van causar danys a la infraestructura i tècnics d'Adif van haver de reparar els desperfectes. Després d'un viatge de proves a velocitat baixa es va poder reprendre el servei. Durant part del matí, els trens van acumular nombrosos retards.

El 14 d'octubre també va haver-hi un altre tall arran d'una crema d'objectes com a protesta de la sentència del procés a la mateixa via del TAV a l'altura de l'Avellaneda, a Girona. Pels fets també es va haver d'aturar el pas de trens durant hores.



Problemes a Ripoll

D'altra banda, ahir tampoc hi va haver servei de la línia R3 entre Ripoll i Sant Quirze de Besora durant unes sis hores al matí perquè tècnics d'Adif van treballar en uns despreniments que van obligar a limitar la velocitat màxima. Uns 250 viatgers van resultar afectats.