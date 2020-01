Aena manté l'aposta per la quarta pista a Girona malgrat les noves propostes

L'ampliació de l'aeroport de Barcelona-el Prat torna a estar en l'aire i, de retruc, també el futur del de Girona-Costa Brava com a «quarta pista» de les instal·lacions barcelonines. El president d'Aena, Maurici Lucena, s'ha reunit amb ajuntaments i institucions de l'entorn de l'aeroport i els ha plantejat l'allargament de la tercera pista per evitar el col·lapse de la infraestructura, segons va publicar ahir La Vanguardia. Tot i això, la decisió no està presa encara i hi ha diverses opcions sobre la taula, inclosa la de convertir Girona en la «quarta pista» del Prat. Però perquè això sigui possible cal que es construeixi un baixador del TAV a l'aeroport de Vilobí, que de moment encara no té data. Fonts d'Aena asseguren que, malgrat que s'estiguin estudiant altres possibilitats per evitar el col·lapse del Prat, com l'allargament de la tercera pista o arribar al màxim de l'operativa de 90 operacions per hora, es manté l'aposta per Girona i asseguren que les diferents propostes poden ser «complementàries». De moment no hi ha cap decisió presa i l'únic que s'ha descartat, a hores d'ara, és la construcció de la pista sobre el mar pels elevats costos ambientals que comportaria.

Segons La Vanguardia, Lucena s'ha reunit ja amb els ajuntaments del Prat de Llobregat, Sant Boi, Gavà, Viladecans i Barcelona i també s'han mantingut contactes amb la Generalitat. En aquestes trobades, s'ha exposat la idea d'allargar 500 metres la tercera pista com a solució a la necessitat de creixement de la instal·lació aeroportuària.

Les altres propostes, però, segueixen obertes. En el cas de potenciar més Girona, el principal escull és que el baixador del TAV a l'aeroport encara no està construït i, de fet, encara no té ni data. El març de l'any passat, tanmateix, Aena i Adif van signar un protocol per tirar endavant els estudis ambientals i de viabilitat de la nova estació, que costaria uns 360 milions d'euros. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va afirmar que l'aposta de l'Estat era construir el baixador del TAV per connectar Vilobí amb Barcelona i convertir l'aeroport gironí en la «quarta pista del Prat». Ara, després que s'hagi fet públic que Aena està sospesant allargar 500 metres la tercera pista de Barcelona, l'organismes assegura que això no vol dir que el projecte de Girona no es tiri endavant, sinó que afirma que les dues solucions poden ser «complementàries». Per tant, assegura que l'aposta d'Aena per potenciar l'aeroport de Girona com a complementari del Prat i construir-hi l'estació del TAV per fer-ho possible continua intacte. El que no se sap, però, és quan estaran a punt els estudis sobre el baixador del TAV, i molt menys quan aquest serà una realitat. Per tant, pot anar per llarg.



Problemes mediambientals

Les altres opcions que contempla Aena per acabar amb el col·lapse del Prat també tenen inconvenients. En el cas d'augmentar l'operativa, comportaria conseqüències per als municipis de l'entorn, ja que s'incrementaria l'impacte ambiental i acústic. Fonts d'Aena han indicat que la prioritat és fer un desenvolupament sostenible. D'altra banda, es mantenen els terminis previstos per a la construcció de la terminal satèl·lit, de la qual s'està redactant el projecte i que ha d'estar finalitzada el 2026.

El límit fixat per a l'Aeroport del Prat són 55 milions de passatgers anuals i el 2019 va tancar amb 52,6. La Cambra de Comerç de Barcelona va presentar fa mig any un estudi que preveia arribar als 90 milions de viatgers el 2030 i que abans d'aquesta data ja s'hagin superat els 70 milions que preveu el Pla Director.