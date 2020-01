Al Ripollès estan tips que el Departament de Salut no els faci cas

El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès està en peu de guerra amb el Departament de Salut per la situació que viu la comarca en el camp sanitari. Els alcaldes, reunits ahir, van decidir, per unanimitat, instar el Departament de Salut a «resoldre urgentment la disminució progressiva de serveis sanitaris de la comarca». En la moció aprovada a la sessió ordinària, denuncien que s'han arribat a «assolir uns paràmetres que no es corresponen a un servei essencial i bàsic per a la població».

Tant el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, com l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, van explicar que malgrat les múltiples gestions fetes no han aconseguit cap resposta de la consellera de Salut, Alba Vergés, ni cap proposta de data per fer una reunió. «No és raonable tenir tres mesos en espera la comarca del Ripollès», va sentenciar Colomer, que va indicar que segueix insistint perquè aquesta trobada es dugui a terme. Munell va refermar que han de posar «el crit al cel allà on toca, que és la conselleria», i va negar que aquesta manca de professionals pugui estar lligada a retallades aplicades a la comarca.



Nova organització pediàtrica

Paral·lelament, els hospitals d'Olot i de Campdevànol van donar a conèixer ahir que des d'aquest mes han posat en marxa l'Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa i el Ripollès, que unifica els dos serveis per suplir la manca d'especialistes al Ripollès i garantir que es continua donant atenció pediatria a primària.

Aquesta nova organització, segons els hospitals, permet continuar garantint que tots els infants i adolescents de fins a catorze anys tinguin la possibilitat de ser atesos per un especialista pediàtric al seu centre d'atenció primària de referència. L'equip neix de la integració dels equips pediàtrics ja existents i, segons informen els dos centres sanitaris, no només garanteix l'assistència pediàtrica sinó que es recuperen les hores d'aquests especialistes a consulta i arriben a les 130 hores setmanals.

Aquest increment de l'atenció repercuteix tant als CAPs de Campdevànol i Ribes de Freser, gestionats per l'hospital de Campdevànol, com als de Ripoll, Camprodon i Sant Joan de les Abadesses, que depenen de l'ICS. A més, el CAP de Ripoll garanteix l'assistència sanitària de 8 a 20 hores els dies laborables, quan fins ara només es donava cobertura una part de la jornada.

L'objectiu d'aquesta aliança és proporcionar i garantir al màxim la qualitat en l'atenció dels infants i adolescents en el seu territori de referència, solucionar els problemes generats al Ripollès per la manca generalitzada de pediatres i potenciar un únic model assistencial territorial utilitzant els mateixos circuits i protocols.