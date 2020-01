En Bas s'envolta d'experts per oposar-se al traçat de la variant

Un dels tràmits més importants per a la futura variant que ha de salvar els conductors del pas per les Preses i per Olot abans d'entrar a l'autovia A-26 i l'N-260 ahir es va concretar amb la publicació de l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la variant de les Preses-la Vall d'en Bas. A partir de la publicació hi ha trenta dies hàbils per presentar al·legacions.

De moment, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, que està en contra d'aquest traçat, ahir va aprovar la contractació de l'enginyeria Reventós amb un contracte menor, menys de 15.000 euros per presentar al·legacions. Amb la mateixa finalitat ahir al vespre es va reunir la comissió de seguiment. Està formada per regidors, l'enginyeria i experts en infraestructures. Des de fa temps han consensuat línies vermelles. Volen un tram soterrat, la creació d'un parc urbà i una referència a la proposta de traçat de Marboleny.

La idea segons va plantejar l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ahir és millorar unes propostes que no responen a la «cirurgia fina de paisatge» que volen. Amat va avisar que passarà molt de temps abans de l'inici de les obres i va situar que al municipi hi ha preocupació demostrada per l'impacte de la variant i va recordar que han acudit a la Sindicatura de Greuges per la defensa del paisatge.

Va mantenir que la variant no és una prioritat per al municipi però va apuntar que treballaran per l'encaix de la infraestructura.

El traçat discorre per l'oest del nucli de les Preses i en paral·lel al riu Fluvià pel seu marge dret però, en la seva major part, pel terme de la Vall d'en Bas. La variant projectada té un carril per sentit de la circulació i s'inicia aproximadament al punt quilomètric 171,6 de la carretera C-37 (a l'altura de Can Trona). Les alternatives estudiades es basen en els criteris següents:

A l'àmbit sud: des de la carretera existent (C-152), tindrà 2 noves connexions, una a l'àmbit de l'actual rotonda amb la C-63 i l'altra més propera al nucli de les Preses, per permetre tots els moviments.



Sistema de rotondes

La variant tindrà 5,4 quilòmetres de longitud, que s'inicien amb un sistema de rotondes. Preveu un tram en fals túnel d'uns 500 metres de longitud, sobre el qual faran un parc. Valdrà 89 milions d'euros.

Han publicat una alternativa més econòmica de 74 milions d'euros que comença passada la rotonda dels túnels de Bracons i preveu un encreuament en T.