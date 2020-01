Els docents que volen impugnar les últimes oposicions recorren al Síndic de Greuges

La Plataforma d'Afectades per les Oposicions d'Educació, que denuncia irregularitats en el procés selectiu fet el 2019 i en demana la impugnació, ara recorre al Síndic de Greuges per queixar-se del silenci del Departament davant la majoria dels 200 recursos d'alçada que s'hi van presentar. Aquest és el nou pas del col·lectiu que, tal com va informar el seu portaveu, Àlex Rosa, no descarta acabar interposant un contenciós administratiu.

La plataforma –a la qual hi ha professionals gironins adherits– ha esperat fins a l'inici del segon trimestre del curs per acudir a la sindicatura, en vistes que la Conselleria ha respost un 5% dels recursos d'alçada presentats a l'estiu. A més, Rosa va qüestionar el fet que les poques respostes rebudes són de la presidència dels tribunals d'oposicions; de manera que «s'ha rebut la mateixa resposta que va motivar el recurs i no la de l'òrgan superior» al qual –es va queixar– tenien el dret d'acudir els afectats.



A les portes de noves oposicions

La nova acció dels docents, que consideren que es van cometre irregularitats en alguns tribunals, ha coincidit amb la publicació oficial de la propera convocatòria d'oposicions, per a la qual ja es poden presentar sol·licituds.

El col·lectiu demana que tothom, tant si ha rebut resposta com si no, ompli un model de queixa que facilita a través de les seves xarxes socials i via telemàtica per tal de traslladar la situació a la sindicatura. A més, recomana acompanyar l'escrit amb còpies del recurs d'alçada o les respostes dels tribunals d'oposició perquè el síndic tingui el màxim d'informació possible.

Abans d'optar per aquesta via, la Plataforma d'Afectades per les Oposicions remarca que han esperat gairebé sis mesos. A finals d'octubre ja es van queixar públicament de què «portem més de tres mesos esperant una resposta sòlida i concisa envers els recursos d'alçada presentats durant els mesos de juliol i agost», i afegien: «el silenci administratiu del Departament d'Educació cada vegada és més explícit». Tal com va indicar Àlex Rosa, el col·lectiu vol «que el Síndic de Greuges faci una recomanació al Departament perquè compleixi la llei».

El propòsit és que el nombre de queixes al síndic –que ja s'han començat a enviar– superi els 200 recursos d'alçada perquè el tràmit amb la sindicatura es pot via digital, mentre que el recurs al Departament s'havia de presentar de manera presencial. En el cas de les persones que no van tramitar el recurs, el portaveu de la plataforma va aclarir que poden demanar «accés a la informació».



Informació pública i transparència

La Plataforma d'Afectades per les Oposicions, a la qual s'han adherit un miler de persones, va recordar que, «a l'empara dels articles 112 a 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es demanava accedir a la informació pública del procés». Des del seu punt de vista, Educació «ha vulnerat aquest articulat i la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern» i el Departament «entra en una espiral d'irregularitats». Per això, van advertir que «estem disposades a interposar un contenció administratiu per a impugnar el procés selectiu, amb els perjudicis que pot comportar un cop publicades les places cobertes al DOGC».