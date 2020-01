Infància avalua el possible maltractament d'un nadó a Girona

Especialistes de la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) encara no han decidit sobre la tutela d'un infant que podria ser víctima de maltractaments i que ahir continuava ingressat a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta.

Els metges del servei d'Urgències de l'hospital que dilluns a la nit van atendre l'infant van activar el protocol previst en aquests casos, ja que van detectar una sèrie senyals d'alerta que van notificar als Mossos d'Esquadra. Ahir, des de la DGAIA van confirmar que la criatura de quatre setmanes continuava al Trueta i que els seus experts avaluen la situació.

Dimarts al matí i davant la sospita que podien haver-se produït maltractaments, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat va desplegar –a través d'Infància– un equip d'avaluació format per psicòlegs i treballadors socials. La seva feina encara continua i treballen per determinar la millor sortida per al cas, una decisió que aquest dijous encara no s'havia pres.

El nadó va arribar a Urgències a causa d'una lesió que l'exploració mèdica va creure compatible amb un cas de maltractament infantil; a més, es van detectar lesions anteriors en el cos de l'infant.