L'aeroport de Girona suma un 5% de viatgers holandesos mentre que els russos disminueixen un 6%

El turisme britànic continua essent el principal usuari de l'aeroport de Girona-Costa Brava, gràcies a companyies com Ryanair o Jet2. Tot i això, el nombre de passatgers procedents del Regne Unit va decaure lleugerament durant el 2019: va baixar un 1,4%, una xifra que tot i això es troba per sota la mitjana de l'aeroport, que va disminuir un 4,4%. En canvi, el nombre de viatgers holandesos va créixer al voltant d'un 5% i aquesta va passar a ser la segona nacionalitat amb major presència a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, en bona part a través de les connexions de Transavia, tercera companyia de l'aeròrdom. Pel que fa al turisme rus, que durant els últims anys havia experimentat un dels creixements més importants de l'aeroport, en aquesta ocasió ha decaigut lleugerament: gairebé un 6%. Els russos són la setena nacionalitat amb una major presència a l'aeroport gironí.

Segons les dades fetes públiques aquesta setmana per Aena, corresponents a tot l'any 2019, per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van passar-hi 622.237 persones procedents del Regne Unit. Aquest continua essent, doncs, el principal mercat de l'aeroport, seguit en aquesta ocasió -a força distància- pels holandesos, amb 247.701 persones. En un context en què l'aeròdrom gironí ha perdut un 4,4% de passatgers, l'increment de gairebé el 5% dels turistes procedents d'Holanda l'ha convertit en la segona nacionalitat amb major presència a l'aeroport, desplaçant els alemanys -que cauen un 20%- en tercer lloc, amb 222.306 viatgers.

La quarta posició l'ocupen els italians, que venen especialment durant els mesos d'estiu. Tot i això, el turisme italià ha caigut en aquesta ocasió i per l'aeroport gironí van passar un 8,11% menys de passatgers procedents d'aquest país que durant l'any 2018.

En cinquè lloc se situen els passatgers procedents de Polònia, que malgrat haver disminuït un 12,64%, van sumar fins a 112.361 persones. I tot seguit, la nova connexió de Ryanair amb Bèlgica s'ha deixat notar, ja que des d'aquest país hi va haver 135.528 passatgers, el que significa un increment del 37,96% respectea l'any anterior.

La setena posició l'ocupa Rússia, un dels mercats emergents dels darrers anys. La direcció de l'aeroport de Girona ha tingut molt clar que el mercat de l'Europa de l'Est és prioritari, i la connexió de Pobeda amb Moscou ha suposat un gran impuls per aquest tipus de turisme. Durant el 2019, però, va experimentar una frenada i van passar per l'aeroport 82.535 persones procedents de Rússia, el que significa un descens de gairebé el 6%, és a dir, per sobre de la mitjana de l'aeroport, que s'havia situat en una caiguda del 4,4%.

Pel que fa a França, que ocupa la vuitena posició dins la classificació, també va experimentar un descens, en aquest cas del 8,68%, tot arribant a transportar 49.917 persones. El novè lloc és per a Irlanda, que durant el 2019 va estrenar també una nova connexió de Ryanair que ha permès incrementar en un 17,06% el nombre de passatgers d'aquest país. Finalment, la desena posició l'ocupa Eslovàquia, amb 28.595 persones.