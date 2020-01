Pressió policial contra una banda que encasta vehicles a les empreses

La policia està intensificant la pressió i les investigacions per desmantellar la banda que està al darrere dels últims encastaments en empreses i comerços de les comarques de Girona.

La matinada d'ahir dijous es va produir un últim cas a Blanes i els lladres -quatre encaputxats- van aconseguir fugir. Després d'una persecució, la policia va poder interceptar el vehicle i van poder recuperar el botí obtingut en el cop perpetrat en una farmàcia de la vila de la Selva Marítima. Els delinqüents, en canvi, van aconseguir escapolir-se i van fugir a peu per una zona boscosa.

La col·laboració ciutadana va ser clau en aquest cas perquè pels volts d'un quart de dues la Policia Local de Blanes va començar a rebre trucades de veïns de Ca la Guidó que acabava de produir-se un robatori amb encastament en una farmàcia, que ha obert fa pocs dies.

Els veïns fins i tot van enregistrar els fets en imatges on es podia veure clarament la furgoneta en qüestió, cosa que va permetre fer-ne un seguiment. La Policia Local de Blanes va anar fins al lloc i va poder comprovar com havien rebentat el vidre i sostret la caixa. La furgoneta també va causar moltes destrosses a l'interior del comerç.

El vehicle va ser avistat pels agents quan marxava del lloc i els agents locals ràpidament van demanar ajuda a la resta de policies de la zona -Tordera, Malgrat i Palafolls- així com els Mossos d'Esquadra. Va començar una persecució que va durar poc més de sis minuts. El vehicle dels lladres va arribar fins a la zona del Mas Mora i finalment, a l'altura de Can Bartolí -en terme de Tordera- una patrulla de la Policia Local de la població del Maresme els va interceptar col·lidint amb el seu vehicle. Els agents no van resultar ferits.

Mentre això succeïa els quatre ocupants de la furgoneta van fugir camp a través i en una àrea boscosa. Els agents de totes les policies van anar a la seva recerca però no se'ls va atrapar. El que van aconseguir és recuperar el vehicle, que s'havia robat el dia abans el matí a Figueres. També, la caixa registradora sostreta a la farmàcia. Que va ser recuperada intacta.



Una banda de l'Europa de l'Est

Els Mossos d'Esquadra no descarten que aquest nou robatori amb encastament sigui obra d'una banda de lladres de l'Europa de l'Est, que opera a la província de Girona des de fa uns mesos. Ha actuat sobretot a la comarca del Gironès i la Selva i estaria instal·lada a l'Empordà.

Aquest últim fet a la Selva Marítima aportarà noves dades als investigadors dels Mossos d'Esquadra, que porten unes setmanes d'intensa feina arran dels casos que hi ha hagut a la província. El vehicle recuperat pot donar-los indicis i, fins i tot, empremtes dels malfactors. El grup criminal actua amb vehicles robats i és més difícil seguir-los el rastre.



Set casos, dos sense el botí

Els últims casos d'encastaments es remunten als voltants de Nadal. A Riudellots de la Selva, la matinada del 29 de desembre uns lladres van encastar un tot terreny en un banc i es van emportar diners. La mateixa setmana va haver-hi almenys cinc robatoris més d'aquestes característiques. En concret, el 23 de desembre, uns lladres van estampar un vehicle contra la porta d'una empresa del polígon de Vilablareix i van robar la recaptació. El dia 26 de desembre, Sant Esteve, va haver-hi un nou encastament, que no havia transcendit fins ara, a una botiga de telefonia del centre de Lloret. Els lladres van encastar un tot terreny robat contra el finestral i van emportar-se diversos mòbils.

El dia de Nadal, uns encaputxats van robar a l'estanc de Fogars amb el mateix sistema i es van emportar tabac. La mateixa nit va haver-hi un intent de robatori a la benzinera de Cervià. El 4 de novembre va succeir el mateix a la botiga Media Markt de Girona. En canvi, la nit del 28 de novembre van aconseguir robar la caixa forta de l'estanc de Llambilles, ubicat a peu de la C-65.