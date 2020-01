Tercera protesta en mig any per impagaments a personal de centres d'infància

Treballadors de la Fundació Privada Resilis, entitat social que pertany a Plataforma Educativa, han protestat avui per tercera vegada en sis mesos a causa d'impagaments i retards. En aquesta ocasió i fins dijous, la plantilla només havia cobrat la meitat de la nòmina de desembre de 2019, una situació que –tal com denuncien– fa que molts integrants de la plantilla tinguin «problemes per assumir les despeses habituals».

Com el juliol i el novembre, l'acció s'ha emmarcat en la plataforma Professionals del tercer sector en lluita, integrada per una desena de centres que treballen amb infants i famílies en risc d'exclusió a les comarques gironines. Aquest divendres, davant la seu de la Generalitat, els han donat suport representants del sindicat CCOO, del PSC i el grup municipal Guanyem Girona.

Igual que les altres vegades, Plataforma Educativa ha atribuït el seu retard al que pateixen de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que en una reunió amb els treballadors al novembre els va explicar que la Generalitat paga les factures a 90 dies.



Reunió amb els treballadors

En aquella trobada, els manifestants asseguren que l'empresa es va comprometre a avisar-los amb antelació de nous retards, un compromís que consideren que ja es va incomplir el mateix novembre i el desembre, ja que el 2 de gener de 2020 van rebre un comunicat informant-los d'un altre impagament: només cobrarien el 50% i, llavors, no els van donar cap data per a la resta. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu tem que els problemes es repeteixen amb la nòmina del mes que està en curs.

Avui, Plataforma Educativa ha lamentat els fets i ha dit que espera pagar aviat els imports que continuen pendents.

Per la seva banda, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies ha admès retards en el pagament a les entitats d'atenció a la infància, però ha informat que precisament dijous es va programar el pagament d'11 milions d'euros, avui de 2,4 i dimarts vinent se'n preveuran 1,9 milions més.

La Conselleria ha atribuït la situació a diversos factors, com la proliferació de centres al territori, l'adaptació a un nou sistema d'acreditació de serveis, els pressupostos prorrogats i a causes alienes a l'administració.