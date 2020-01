Protesta per reclamar que l'estació de trens de Ribes de Freser torni a tenir personal per a la venda de bitllets

Unes 50 persones s'han concentrat aquest dissabte a la tarda davant de l'estació de trens de Ribes de Freser (Ripollès) per denunciar la supressió de personal a les instal·lacions. Des de l'1 de gener, els usuaris han de comprar els bitllets a través d'una màquina. Des de la plataforma Perquè no ens fotin el tren alerten que aquest canvi suposa un "empitjorament del servei" en cas d'incidències alhora que comportarà un deteriorament de les instal·lacions i de l'entorn per la falta de personal. Volen que es garanteixi l'obertura de l'estació tot l'any i que es recuperi el servei d'atenció. Durant l'acte, han llegit un manifest i han comptat amb el suport de l'Ajuntament i d'altres entitats.

La portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, Montse Ayats, explica que aquesta estació és una de les 150 de tot l'Estat que s'han quedat sense atenció al públic. Adif ha deixat de gestionar la venda de bitllets a estacions on encara ho feia i ara se n'ocupa Renfe. "La reconversió ha fet que a les estacions hi hagi màquines enlloc de personal i ara només hi ha una persona de seguretat", afirma Ayats. Reclamen que hi torni a haver personal atenent els usuaris perquè aquesta és una estació estratègica amb passatgers durant tot l'any. Està al costat de l'estació de Ribes Enllaç del Cremallera de FGC que puja fins a Núria.

Lamenten que la gent del territori sempre acabi patint les retallades i alerten que quedar-se sense personal també comportarà un deteriorament de les instal·lacions i de l'entorn i possibles conflictes per actituds incíviques. "Darrere una estació deixada hi ha un munt de problemes que volem evitar i el que volem és que aquestes estacions funcionin". I conclou que, enmig del debat d'emergència climàtica, precisament el servei ferroviari s'hauria de potenciar.