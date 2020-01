Un futbolista de Llagostera de 29 anys mor en caure quan anava en bicicleta per una pista de les Gavarres

Un jove futbolista de 29 anys de Llagostera va morir ahir en un accident de trànsit mentre anava en bicicleta. El sinistre va produir-se en una pista forestal del massís de les Gavarres. Els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida perquè quan hi van arribar ja era mort. Aquest és el primer accident de trànsit mortal de l'any a les comarques de Girona.

El succés va tenir lloc pels volts de la una del migdia en una pista forestal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. El ciclista va sortir de la via, va caure i va morir. Un company del jove que estava fent la ruta amb ell el va trobar estès a terra, ja mort, i va alertar el telèfon d'emergències 112.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM. La policia investiga el fatal accident que ha trasbalsat la població de Llagostera.

El difunt es deia Walid Kamar Mimoun, vivia a Llagostera i era d'origen marroquí. Era conegut a la població en l'àmbit esportiu: actualment jugava a futbol al Club de Futbol Base de Llagostera i anteriorment havia estat integrant de la Unió Esportiva Llagostera-Costa Brava.

Ahir, les mostres de condol van ser presents a les xarxes socials i el Club de Futbol Base de Llagostera va emetre una nota de condol, tot recordant que era un jove molt estimat i amant de l'esport. En l'escrit, l'entitat esportiva va subratllar que el difunt va ser un dels primers a formar part del club esportiu, que es va crear fa tres anys a la població del Gironès.

També van destacar les ganes de jugar de Walid, que «degut a una inoportuna lesió, es va haver d'apartar momentàniament de la pràctica del futbol, la seva gran afició. Però el seu enorme esperit de superació i les ganes de tornar a compartir el vestidor amb els seus companys el van portar novament al camp», van destacar. El club va donar també el condol a la família i amics.

La Unió Esportiva Llagoster-Costa Brava també va fet un tuit on deia que s'unien al «condol del @basellagostera i familiars i amics per la mort del jugador Walid Kamar Mimoun, exfutbolista de la UE Llagostera. Tot el nostre suport i una forta abraçada. DEP.».

Finalment, l'Ajuntament de la població també va unir-se als missatges, i a Twitter va mostrar el seu condol a la família i amics del jove mort en accident aquest dissabte al migdia.