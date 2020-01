L'arribada de menors migrants sols a Girona ha caigut un 35,3% el 2019

L'atenció de nous infants i joves que emigren sols a les comarques gironines ha baixat un 35,3% el 2019 respecte del 2018, una davallada en què la reducció d'arribades durant la segona part de l'any –i sobretot a partir del setembre– ha estat decisiva. El sistema de protecció de la infància de la Generalitat va registrar 262 incorporacions noves el 2019 a Girona, 143 menys que els 405 del 2018, quan l'estadística de menors migrants desemparats es va disparar.

Seguint amb la comparació de casos nous al final de l'any, tot i la caiguda dels últims mesos, continua superant-se la xifra de 208 noies i nois que van arribar sols a Girona el 2017 i estant molt per sobre dels 78 del 2016 i, encara més, de la quinzena que consten al registre del 2015, el primer any amb dades públiques sobre joves migrants del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.



Xifres 4 o 5 vegades més baixes

Pel que fa al 2019, el pic d'arribades a les comarques de Girona es va registrar a l'abril, quan 44 menors migrants sols van acollir-se als recursos de la Direcció general d'atenció a la infància i l'adolescència (DGAIA). Aquesta xifra multiplicava per 5,5 la de l'abril del 2018 i quadruplicava amb escreix la d'aquell mateix mes del 2017. Al maig, la corba d'arribades a Girona va començar a baixar i no va remuntar fins a l'estiu, ja que al juliol es van rebre 28 menors i a l'agost, 34. Ara bé, ambdós recomptes són inferiors al mateix període de l'any anterior, quan la DGAIA va atendre 38 joves el primer mes i 44, el segon.

En sintonia amb el que va passar a la resta del país, el descens es va accentuar a partir del setembre, quan a la Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies només li consten setze arribades; un volum ostensiblement més baix que el del setembre del 2018: 67, la quantitat més alta dels registres de la Conselleria a les comarques gironines des del 2015.

Un cop passat l'estiu, i a mesura que el 2019 arribava al final, també va anar disminuint el degoteig de joves estrangers que es desplaçaven fins a Girona, de manera que en cap dels tres últims mesos es va superar la desena.

La intensitat de l'emergència social que es va generar el 2018 per respondre les necessitats dels menors que emigren sols, sense cap referent adult al lloc on anaven, es va frenar clarament a l'estiu: l'agost del 2019 havien arribat fins a Catalunya menys de la meitat dels adolescents que ho havien fet just un any abans. Això va contrastar amb les previsions tant de la Generalitat com de les entitats socials, que preveien un 2019 amb una afluència d'infants i joves migrants sols molt més alta.



Més controls a la frontera sud

Però la dinàmica que el 2018 va portar el Departament de Treball, Afers socials i Famílies a Girona a dir que no donava l'abast va canviar com a conseqüència d'una nova política del Ministeri de l'Interior a la frontera sud. A l'estiu, aquesta administració va confirmar un descens general del nombre de migrants que entraven a l'Estat per Gibraltar a causa de l'augment de control del Marroc, un reforç de les forces de seguretat marroquines que s'ha finançat amb aportacions econòmiques del fons europeu i del Govern espanyol. Tot i la reducció de les xifres, el perfil del col·lectiu segueix reproduint el mateix patró: són majoritàriament nois –el 91,9% dels 262 casos gironins nous del 2019–, provenen del Marroc –el 83,6%– i tenen 16 o 17 anys –les dues edats representen el 71,1% del total–, amb un percentatge també significatiu dels de 15 –el 17,2%.