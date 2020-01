Més de 60 vides salvades per l'ús de desfibril·ladors des de l'any 2011

La instal·lació de desfibril·ladors (DEAs) automàtics a les comarques gironines ha ajudat a recuperar 66 persones que havien patit una aturada cardíaca fora de l'hospital, segons dades de Dipsalut, òrgan impulsor del programa Girona, territori cardioprotegit, que des del 2011 ha instal·lat dispositius fixos i mòbils als municipis de la demarcació i en presta de lliures a diverses entitats de forma puntual. «Aquestes dades són molt positives i demostren que el projecte, que finalitza aquest any, ha sigut tot un èxit», explica el doctor Ramon Brugada, director científic del programa.

Els municipis que encapçalen la llista amb més persones reanimades per l'aparell són Girona, Lloret de Mar i St. Feliu de Guíxols, amb sis casos cadascun. Seguidament hi ha Blanes, amb cinc casos, i Llagostera i Pals, amb quatre. En relació amb les comarques, el Baix Empordà és la que té més casos, amb 21, seguida de la Selva, amb 14; el Gironès, amb 13; l'Alt Empordà, amb 11; la Garrotxa, amb 3, i el Pla de l'Estany i el Ripollès, amb 2. «La distribució dels DEAs s'ha anat implantant de manera equitativa. Al principi ens vam plantejar que n'hi hagués un per 1.500 habitants i actualment n'hi ha un per 1.000», explica Brugada.

Cal tenir present que els aparells s'han fet servir 553 vegades al llarg d'aquests gairebé nou anys i d'aquests usos només 66 han finalitzat amb èxit. «Això és degut a dos motius: d'una banda, a intents fallits de fer servir l'aparell per atendre persones que realment no estaven patint una aturada cardíaca, sinó alguna altra patologia com un ictus; i d'altra banda, la resta de casos sí que han patit una aturada però es va arribar massa tard», explica Brugada.

Quant a distribució d'edats en els usos, dels 445 casos que se'n coneixen dades, la més predominant és la franja de 71 a 80 anys a causa de malalties coronàries, majoritàriament. «Aquesta patologia és la causa d'un 80% de morts per atac de cor i el 20% restant correspon a joves que han patit una mort sobtada», matisa Brugada, que està duent a terme un estudi que analitza la vinculació d'aquests darrers casos amb la genètica. Quant a sexes, hi ha bastants més homes que dones que han sigut atesos.

Finalment, Brugada destaca que un dels avenços més importants del programa Girona, territori cardioprotegit, va tenir lloc a partir del canvi de llei –el 2012–que va permetre que tothom pogués fer ús dels desfibril·ladors, sense haver de tenir cap formació. «Els aparells són automàtics i fàcils de fer servir, el reglament d'abans era absurd», indica.



Cas recent a Salt



Deu dels casos reanimats pels DEAs es van produir l'any passat: dos a Girona i a Salt i un a Colera, Pals, Castell-Platja d'Aro, l'Escala, Banyoles, Sils i Sant Feliu de Guíxols. Un dels més recents és el protagonitzat per Xevi Santiago, 44 anys, el desembre passat, al pavelló municipal de Salt.

Santiago estava arbitrant un partit de bàsquet de categories infantils del Torneig Vila de Salt -de forma voluntària-, quan de sobte es va desmaiar i va caure a terra. «Vaig caure i em vaig aixecar però a la segona caiguda ja vaig perdre la consciència», explica.

En aquell moment, gran part del públic es va mobilitzar, van trucar al 112 i van anar a buscar el desfibril·lador fix que hi ha a fora del pavelló. A partir d'aquí, van anar seguint els passos que la mateixa màquina marca. Tot seguit el van traslladar al Trueta i hi va estar ingressat durant deu dies. «Sempre he tingut la pressió alta però mai havia tingut problemes al cor. Amb la malaltia arterial coronària hauré de medicar-me i portar una vida sana però agrairé sempre el que van fer per mi. Gràcies al DEA he tornat a néixer», afirma.