Més d'un mes d'espera a Girona per obtenir el permís provisional de conduir

L'Ania és una veïna de Flaçà que es va treure el carnet de conduir l'11 de desembre i encara no ha rebut el permís provisional. Es tracta d'un document que acredita que l'alumne ha aprovat l'examen i li permet conduir el vehicle fins que li enviïn el definitiu. En cas de conduir i no tenir el document provisional, si l'atura la policia pot tenir problemes.

L'Ania assegura que està «indignada» i destaca que s'ha de desplaçar fins a Cornellà del Terri a treballar cada dia, de manera que el seu home l'hi porta perquè té por que la policia la multi, ja que no té el document que acredita que pot anar al volant del seu cotxes. El seu testimoni és exemple d'una tardança en l'expedició del permís provisional que comença a ser «habitual», asseguren des del sector de les autoescoles i fonts del CSIF, que remarquen que hi ha molts alumnes que reben amb retard el document. Aquest paper que acredita que es pot conduir es tramitava abans amb entre un i tres dies. Són les autoescoles els qui l'entreguen als alumnes aprovats, però actualment tot són esperes.

El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, afirma que el retard del permís provisional de conduir es deu a «mancances estructurals i de personal administratiu de la DGT» a la prefectura de Girona. Destaca que el cas d'aquesta veïna pot ser dels més extrems, però explica que s'han trobat que l'espera pot ser d'entre «tres a sis setmanes, quan el normal eren tres o quatre dies». Sala afirma que fa molts anys que veu que els terminis d'entrega «es van endarrerint» i s'han convertit en un problema a Girona.

Sala també subratlla que com a entitat de les autoescoles de Girona han fet arribar una queixa en diverses ocasions a la prefectura i que hi ha predisposició per solucionar-ho. Confien, diu Sala, que amb el nou Govern a Madrid s'acabi solucionant.



Problemes per als aprovats

Aquest retard en el permís provisional ha comportat alguns problemes als alumnes si condueixen sense el permís de conduir. El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona denuncia que alguns dels estudiants han decidit agafar el vehicle tot i no tenir el document de l'aprovat i els han aturat els Mossos d'Esquadra o la Policia Local. Quan els paren, diu Sala, la policia no ha vist que tinguin el carnet de conduir perquè no figuren a la base de dades de la DGT. Aquest fet ha suposat, a banda d'una sanció, que en alguns casos hagin acabat en «judici ràpid».

A causa d'aquesta situació, les autoescoles demanen als alumnes que denunciïn la situació a la DGT, ja que ells, malgrat haver-los ajudat en tot el procés de treure's el permís, diu Sala, no poden fer res per escurçar els terminis d'entrega del permís provisional.

El responsable de les autoescoles lamenta la situació actual i posa d'exemple una anècdota amb la qual es troben les empreses del sector: hi ha pares d'alumnes que es queixen de la situació i els recorden que, quan ells es van treure el carnet de conduir, el mateix dia de l'aprovat ja obtenien el permís provisional. Una situació molt lluny de la realitat actual, sentencia Sala.

La falta de personal administratiu és l'arrel d'aquest problema en l'expedició del document, segons denuncien Sala i el CSIF. El sindicat xifra en deu efectius el personal administratiu necessari per cobrir la manca de recusos humans a la prefectura de Girona. També destaca que la situació s'ha tornat insostenible i que, malgrat que s'ofertin places, el sindicat no preveu que s'acabin cobrint. En la seva opinió, els funcionaris no veuen prou atractiva la província de Girona.



Retards i poques cites prèvies

El document provisional del permís de conduir és un dels tràmits que es fan a la DGT. N'hi ha d'altres que s'han de fer a les oficines de la prefectura i, per realitzar-los, cal demanar cita prèvia. Alguns usuaris es queixen que hi ha poques hores i això es deu, com han denunciat també des dels sindicats, a la falta de personal.

Hi ha altres tràmits, com per exemple el de matriculació de vehicles, que es poden realitzar a les gestories. El president de les autoescoles gironines diu que actualment és el que fa la majoria de gent per no haver d'esperar a tenir cita amb la DGT. Les gestories tenen un conveni amb Trànsit que els permet desencallar el tràmit i fer-lo amb més rapidesa.

La Direcció General de Trànsit (DGT) és un exemple de la situació de «límit del col·lapse» que, segons el sindicat CSIF, viuen els organismes de l'Administració General de l'Estat (AGE) per la fuga de funcionaris cap a altres punts de l'Estat. Per exemple, a Estrangeria hi ha hagut una pèrdua sostinguda de funcionaris (28 en 10 anys). El president del sindicat CSIF a Girona, Rafael Sánchez, va assegurar aquesta setmana que si no es posa més personal a la prefectura de la DGT això podria portar les oficines a tancar.