Sis alpinistes resulten ferits en caure mentre feien una ruta a Vallter

Sis alpinistes van resultar ferits ahir en un accident de muntanya a Vallter. Un d'ells va patir ferides de caràcter greu, de manera que el SEM el va evacuar a l'hospital Vall d'Hebron, on va ingressar. La resta d'afectats que van haver de ser rescatats pels Bombers van resultar ferits de diversa gravetat: n'hi va haver dos de poc greus i tres de lleus, i van ser traslladats als hospitals Trueta i Comarcal d'Olot.

L'accident es va desencadenar pels volts de dos quarts de dotze del migdia a Vallter. Un grup de nou persones estava realitzant un curs de muntanya que comportava una ruta entre Ulldeter i el cim del Gra de Fajol petit. Per causes que es desconeixen, quan es trobaven a la Canal Amagada, una part del grup es va precipitar perquè se'ls va desfer una de les cordades que els sostenia. Les altres dues fileres d'alpinistes, en conseqüència, també es van accidentar. Els especialistes en rescats dels Bombers -els GRAE d'Olot i la Seu d'Urgell-, juntament amb un grup de Bombers que feien pràctiques de muntanya a la zona, s'hi van desplaçar amb dos helicòpters. Mentrestant, el SEM es va dirigir a l'aparcament de pistes de Vallter amb dos mitjans aeris, així com els Mossos amb la Unitat de Muntanya. Els Bombers van rescatar els ferits de diversa consideració i els van transferir al SEM, que se'n va fer càrrec.

Els accidentats formaven part d'un grup que procedia de diversos punts de Catalunya, inclosos Girona i Barcelona. La Unitat de Muntanya dels Mossos ha obert diligències informatives.