Un tren xoca amb una biga que estava al mig de la via entre Maçanet i Tordera

Un tren de la línia de Rodalies de Girona va xocar ahir a la tarda amb una biga de formigó que hi havia al mig de la via entre les estacions de Maçanet-Massanes i Tordera. L'element va provocar que el comboi s'hagués d'aturar de cop i s'avariés. Malgrat el fort ensurt del passatge, cap de les persones va resultar ferida. En el moment dels fets hi havia 25 viatgers.

Els passatgers van ser assistits pels serveis d'emergències (Policia Local de Tordera i Bombers), que els van evacuar fins a un pas a nivell de Tordera. Allà van poder anar en bus fins a l'estació de destí, la de Maçanet-Massanes.

Arran del succés es va tallar la circulació de trens entre Maçanet i Tordera. Posterioment, el comboi afectat va ser traslladat a Maçanet de la Selva per l'avaria i el cop als tubs del fre. Els trens van poder tornar a circular pels volts de les sis de la tarda.

Els Mossos d'Esquadra investiguen el succés i d'entrada asseguren que no veuen que la biga fos col·locada intencionadament a la via, com Renfe havia apuntat en un primer moment. La companyia ferroviària va explicar durant la tarda que la policia creu que la barra de formigó podria haver caigut d'un pas superior. Al lloc hi van treballar els Mossos, amb tres patrulles; els Bombers, amb quatre dotacions, i també la Policia Local.