El bisbe ordena Antoni Coll nou sacerdot de la diòcesi de Girona

La Catedral de Girona va acollir ahir a la tarda l'ordenació d'Antoni Coll com a nou capellà de la diòcesi de Girona, després d'un any i mig sense cap ordenació sacerdotal.

A les 5 de la tarda, les campanes de la Catedral de Girona van sonar per anunciar l'ordenació de mossèn Antoni Coll com a nou capellà de la diòcesi de Girona. Un fet que no passava des de l'abril del 2018, quan va ser ordenat Dagoberto Rojas. L'any 2019 al Bisbat de Girona hi havia 135 capellans, nou menys que el 2018, i no se'n va ordenar cap de nou.

La cerimònia va ser presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, davant un bon nombre de feligresos que es van acostar a la Catedral per rebre Antoni Coll.

Mossèn Coll va ser ordenat diaca, el pas previ al presbiterat, el setembre del 2019, conjuntament amb Andreu Soler, que es va convertir en diaca permanent. Actualment col·labora amb la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella, amb l'arxiprestat de la Selva i amb la notaria del Bisbat. Durant els seus anys de formació al seminari, Coll havia prestat els seus serveis a les parròquies de Santa Maria de Blanes i Santa Maria de Pineda de Mar.

Nascut a Girona l'any 1967, Antoni Coll afirma que la seva decisió és la «resposta a una crida», i que «tota vocació cristiana és una opció fonamental de vida, i la meva, després d'un procés de discerniment, veig que és fer-me capellà, un cop fet el pas pel diaconat».

Coll considera que en la seva nova etapa com a capellà ha de ser una «figura propera a tothom, tant als creients com als allunyats o indiferents», i considera que un capellà ha de ser un home «que està obert als altres».