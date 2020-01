La borrasca Glòria porta neu a les Gavarres

La borrasca Glòria que afecta les comarques gironines ja ha començat a deixar les primeres nevades.



A quarts de dotze del matí, s'ha començat a complicar la situació viària i Trànsit demana precaució per circular per la GI-555 a Riudarenes i a l'Eix Trasnversal a l'altura del Coll de Revell a Arbúcies per presència de neu i gel.



Es tracta de dos trams d'uns tres quilòmetres de longitud on cal anar en compte.



A les Gavarres ha començat ja a nevar a mig matí i comença a ser intensa en punts als del massís.





Nevada espectacular a les #Gavarres cota 400 pic.twitter.com/BC5l7X7E6s — Marc Gassó Torrents (@MeteoGracia) January 20, 2020

Així de nevat s'ha llevat Molló - Ajuntament Molló

#ULTIMAHORA ESTACIÓ I CARRETERA TANCADES PER INTENSA NEVADA I VENT. +info: https://t.co/j6WMcScWEf #ULTIMAHORA ESTACIÓN Y CARRETERA CERRADAS POR INTENSA NEVADA Y VIENTO.+info: https://t.co/j6WMcScWEf pic.twitter.com/dTIyec8wB4 — Vallter2000 (@Vallter2000) January 20, 2020

Un dels punts on s'estan veient volves de neu és a Terra Negra. El punt on esmorzen els qui fan laque va de Tossa de Mar a Santa Coloma de Farners.També està nevant en zones altes de Llagostera, el Gironès.Al Puig d'Arques, al Baix Empordà, un ciutadà ha immortalitzat els primers flocs de neu.S'espera que la situació s'intensifiqui de cara a les pròximes hores. La nevada per sobre dels 200 metres es pot deixar veure a la Garrotxa, Ripollès, la Selva i l'Alt Empordà.Des de la matinada ha començat a nevar al Ripollès. Aper exemple, això ha suposat l'activació del Pla d'Actuació Municipal per nevades.La neu ha enfarinat el municipi però segons informa l'ajuntament aDemanen precaució a les carreteres i camins municipals. Entre les primeres afectacions de la nevada hi ha que la pista forestal d'Espinavell a Setcases està tancada.També ha nevat a Sant Pau de Segúries, segons ha informat el Meteocat.Aquesta nevada està essent forta a punts del Pirineu i també va acompanyada de fortes ratxes de vent. Això ha provocat per exemple, com informque l'estació s'hagi hagut de tancar així com també els accessos.A banda del Ripollès, la nevada també està afectant una àrea limítrofa amb la Selva. La població, on segons el Meteocat, aquest matí ja han començat a caure les primeres volves.Al Ripollès, el servei de transport escolar va amb normalitat tot i que hi ha retard en la línia de Molló a Camprodon, segons informa el Consell Comarcal del Ripollès.A Beget també comença a precipitar en forma de neu:A la Garrotxa, en cotes altes, ja s'ha començat a veure les primeres volves de neu aquest matí. Pels volts de les nou, ha nevat aMentre que a l'Alt Empordà, en cotes altestambé està començat a enfarinar, segons el Meteocat.