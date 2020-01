El CAP de Llagostera combat l'obesitat infantil

El CAP de Llagostera ha donat

per acabat aquest mes un nou cicle de «Nen@s en Moviment», un programa gratuït on participen nens i nenes d'entre tercer i cinquè de primària en situació de sobrepès o obesitat i que també implica la participació de les famílies. Es tracta d'onze sessions que, en el cas de Llagostera, s'han portat a terme a la mateixa escola –Puig de les Cadiretes i Lacustària– aprofitant l'horari escolar per treballar temes de nutrició, exercici físic i emocions.

«L'ideal és no fer-ho al centre sanitari, sinó en un espai més neutre i còmode, com un centre cívic, una biblioteca o a una escola, com a Llagostera», explica a Diari de Girona Júlia Verdaguer, una de les educadores d'aquest programa gironí, que busca erradicar el 18,7% de sobrepès i l'11,7% d'obesitat -més d'un 30%- que colpeja els infants de les comarques gironines en edat escolar.

Segons detalla l'educadora, la formació es porta per separat entre infants i famílies (pares, mares o altres cuidadors principals, com els avis). «Treballem el mateix però de diferent manera», assenyala, ja que, mentre els adults fan conscienciació a través de lectures, els petits van fent activitats en un quadern i jocs. Són sessions d'una hora i mitja a la setmana que, en el cas de Llagostera, es fan al matí, en horari escolar. D'aquesta manera, diu Verdaguer, s'asseguren més assistència.



La importància dels cinc àpats

Impulsat per l'Institut Català de Salut (ICS) i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), el curs es vertebra en tres eixos: l'alimentació, l'exercici físic i l'autoestima. Segueixen un quadern amb activitats que, a banda de la sessió presencial, també requereix fer alguna tasca a casa.

En el cas de la dieta, per exemple, es treballa la importància de fer els cinc àpats diaris –esmorzar a casa, també a mig matí a l'escola, dinar, berenar i sopar–, sense poder-se'n saltar cap. En aquest sentit, es fan activitats per triar els ingredients que conformarien un bon esmorzar, com una peça de fruita o una torrada i els nens aprenen a identificar entre els embotits lleugers, pesats i ultrapesats per tenir-los en compte a l'hora de combinar-los. Un cop après, un dels exercicis a casa és anotar tots els esmorzars de mig matí que hagin menjat. No picar entre hores, no mirar pantalles durant més d'una hora al dia o tastar un aliment nou són algun dels altres objectius a complir setmana a setmana. «Són petits canvis cada dia perquè es vagin acumulant i aconseguir un benefici real», conclou Verdaguer.

Els adults, per la seva banda, treballen aspectes com l'etiquetatge dels productes i la qualitat dels seus ingredients, així com la publicitat enganyosa.

Un altre pilar important del curs és l'autoestima i la imatge corporal, ja que el vessant emocional és un condicionant clau i indispensable per a la millora. En aquest cas, es treballen amb jocs de rol per treballar les inseguretats en què s'han trobat quan els han insultat pel seu físic i el seu pes i durant la teràpia s'obre un espai per fomentar la comunicació de com s'han sentit, la gestió de les emocions i la resolució de conflictes.



Seguiment després del curs

Un cop acabades les 11 sessions, els participants fan controls periòdics al cap de tres mesos, sis mesos i un any amb l'objectiu que no augmentin de pes en acabar. De fet, s'ha de tenir en compte que els infants estan en creixement i que, per tant, la noció de reduir el pes és diferent que amb els adults.

Segons les últimes xifres registrades, en començar els cursos un 5,8% dels infants tenien un pes normal, un 34,4% tenien sobrepès i un 59,8% presentaven obesitat. En canvi, en finalitzar el programa, revelaven que havien incrementat fins al 13% els participants que ja estaven dins del seu pes normal i els que presentaven obesitat s'havien reduït al 46,6%.

Un dels principals problemes relacionats amb l'obesitat infantil és la repercussió que aquesta té en la qualitat de vida del menor. L'excés de pes tendeix a perpetuar-se fins a la vida adulta i això comporta un factor de risc de malalties.

«Nen@s en Moviment» està en marxa des del 2014 a la província i ja s'ha desplegat per 26 municipis. Llagostera va ser la punta de llança juntament amb el CAP de Figueres. Des de llavors, més de 400 infants –en més d'una cinquantena de grups reduïts– han passat per aquest curs gràcies a la detecció i recomanació del seu pediatre.

El programa ha estat guardonat pel Ministeri de Sanitat el 2017 i per l'Agència de Salut Pública de Catalunya.