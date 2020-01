Els guies turístics de Girona es queixen de l'intrusisme dels «tours» gratuïts

L'Associació de guies turístics de Girona veu amb preocupació l'auge d'empreses que ofereixen free tours -visites gratuïtes- a la ciutat i reclama que es reguli el sector. Es tracta de visites guiades gratuïtes en què el client deixa una propina en funció de la qualitat del servei, però que no obliga a remunerar-lo. Els guies recorden que ells són «professionals» i que han hagut d'estudiar, a més de posar en valor que el servei que ofereixen és «seriós i solvent». La presidenta de l'entitat, Mireia Vial, creu que hi ha «intrusisme laboral» i recorda que ells viuen d'un servei que altres donen de franc. Les empreses que ofereixen les visites gratuïtes, però, es defensen i recorden que «tothom pot fer-ho», i diuen que el servei «és de qualitat».

Girona no s'escapa de la moda dels free tours. La ciutat ha vist com en els darrers mesos grups de persones passegen pels carrers més cèntrics del Barri Vell amb un guia que els ensenya els racons més interessants del nucli antic durant dues hores sense necessitat de pagar res. Això ha fet créixer la preocupació entre els guies oficials que han estudiat i tenen una titulació per exercir. «Això és com si jo em poso a fer pa i el dono gratis. La resta de fleques s'emprenyaran, i amb raó», assenyala Vial.

De fet, aquests tours no acaben sent gratuïts. I és que els responsables «passen el barret» després de cada visita. Aleshores és el client qui decideix si dona o no, però la majoria ho fa. «Moltes vegades et trobes que reben una propina més abundant que el cost del nostre producte, que inclou dues visites a monuments», assenyala la presidenta de l'Associació de guies turístics de Girona.

Per això, des de l'entitat demanen que es reguli l'activitat, malgrat que són conscients que «serà difícil», ja que la petició xoca no només amb la legislació municipal o estatal, sinó també amb l'europea. «Només ens queda fer el millor possible la nostra feina», es resigna Vial.

Des de Girona Explorers, empresa que ofereix free tours, es defensen i asseguren que el que fan ells no són passejades i que hi ha «molt treball al darrere». Un dels seus propietaris, Quim Pla, explica que han anat professionalitzant les rutes i que cada vegada tenen més seguidors. Tot i això, reconeix que el fet d'oferir la visita gratuïtament es pot entendre com intrusisme o competència deslleial, però recorda que «tothom pot fer-ho».



Un esquer per a nous clients

Pla explica que els free tours són només una de les quinze ofertes que proposen, i concreta que la fan servir com a «esquer» perquè els qui fan la visita contractin altres activitats de pagament amb ells. Pel que fa als beneficis que en treuen, el propietari de Discovery Explorers explica que «depèn molt dels dies», però també de l'habilitat que tinguin fent la visita. Actualment hi ha tres visites guiades sense cap cost: una que es fa cada dia d'hora i mitja i que recorre els principals carrers del Barri Vell, una altra basada en les llegendes de la ciutat i una altra general de Girona. Totes tres volten les dues hores.

A banda dels free tours i de l'Associació de guies, existeix a Girona una tercera via. Es tracta de professionals que han estudiat un curs a l'Escola d'Hostaleria o en altres centres formatius i que són reconeguts oficialment com a guies. No pertanyen a l'associació i solen treballar amb preus més competitius. La Carme ho és des de fa uns anys i reconeix que no li agraden els free tours, però creu que «no tenen el mateix públic» que ells.