El temporal arriba a les comarques gironines amb fortes onades

La borrasca Glòria va entrar amb força a Catalunya durant el dia d'ahir, però amb menys força a les comarques gironines, on el vent va bufar amb força moderada i on el més destacable van ser les fortes onades al litoral. S'espera que la jornada d'avui sigui més moguda, amb fortes pluges, nevades a cotes baixes i onades de fins a 7 metres a la Costa Brava.

Protecció Civil havia activat l'alerta per la previsió de forts vents ahir diumenge, i el dia va estar marcat pel vent i el descens de les temperatures. Tot i això, el 112 només va rebre 10 avisos de les comarques gironines, quatre d'ells a Lloret de Mar, població propera al Maresme, que va ser la comarca catalana més castigada per les ventades.

El vent va venir acompanyat d'un fort temporal de mar a la costa empordanesa, amb fortes onades. Es preveu que aquest episodi de temporal vagi a més avui, amb onades que poden arribar fins als set metres en alguns punts de la Costa Brava. Protecció Civil demana precaució i recomana evitar parcs, jardins i les zones marítimes.

Neu als 200 metres

Segons la previsió del Meteocat, avui començaran els episodis de pluja, al litoral i prelitoral gironí, que aniran guanyant intensitat durant el dia fins a ser més intensos demà, especialment a la Selva, Garrotxa, Ripollès i Alt Empordà. S'esperen precipitacions que podrien superar els 100 litres per metre i localment els 200.

Fins aquest migdia, la cota de neu pot arribar a baixar fins als 200 metres, tot i que a la tarda anirà pujant fins als 400 metres. S'esperen fortes nevades a cotes altes, on es podrien acumular fins a 10 m de neu a cotes superiors als 900 m, i fins a 20 m de neu a cotes superiors als 1.200 m.

Per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per neu, vent, onatge i acumulació de pluja. S'espera que l'episodi de temporal i mal temps s'allargui fins dimecres.