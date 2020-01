El trànsit de camions al tram nord de l'AP-7 creix un 6%

Camions circulant per l'AP-7 al seu pas per Girona.

Circulació entre Montmeló i la Jonquera. El volum de trànsit diari pel tram nord de l'AP-7, que va des de Montmeló fins a la Jonquera, continua creixent. Al llarg de 2019, el nombre de vehicles en aquest traçat va créixer un 0,61%, però l'increment va ser especialment destacat en el cas dels vehicles pesants, amb un ascens del 5,75%.

mb el compte enrere activat per a la seva gratuïtat, prevista a partir del 31 d'agost de 2021 -quan acaba la concessió d'Abertis-, el tram nord de l'AP-7, que va de Montmeló fins a la Jonquera, continua augmentant el seu volum de trànsit. Concretament, durant l'any 2019 el volum de vehicles que hi van circular va créixer un 0,61%, però destaca sobretot el fet que la xifra de camions va augmentar un 5,75%, fins a situar-se en una mitjana de 11.547 vehicles pesants al dia. Segons dades del ministeri de Transports, es tracta del tercer tram de les autopistes de peatge de l'Estat amb un major volum de trànsit, just després de Montmeló-el Papiol i Barcelona-Tarragona.

Ja fa anys que el trànsit diari al tram gironí de l'AP-7, que connecta amb França, no para de créixer. Després de patir un descens en el nombre de vehicles durant els anys més durs de la crisi econòmica, a partir de 2013 la prohibició que els camions de quatre eixos o més puguessin circular per la N-II a les comarques gironines va fer que el nombre de vehicles pesants a l'autopista tornés a créixer any rere any. Així, entre 2013 i 2018 el trànsit diari de tot tipus de vehicles a l'AP-7 entre Montmeló i la Jonquera va augmentar un 18%, mentre que en el cas dels camions es va disparar fins a un 40%. També va contribuir a augmentar el trànsit de l'autopista l'entrada en funcionament del sistema d'accés ràpid RondaGi, que permet circular de forma gratuïta entre els peatges de Fornells de la Selva i Vilademuls, estalviant així l'entrada de vehicles a la ciutat de Girona.

Ara, les dades de 2019 confirmen que continua la tendència a l'alça. Segons les xifres publicades pel Ministeri, que arriben fins al mes de novembre (les de desembre encara estan per confirmar), pel tram gironí de l'autopista van passar l'any passat una mitjana de 48.907 vehicles al dia, mentre que en el mateix període de l'any anterior havien estat 47.747. Es tracta, doncs, d'un creixement del 0,61%. El volum de trànsit va ser especialment elevat durant els mesos d'estiu -juliol i agost-, quan es van superar els 62.000 i els 70.000 vehicles diaris respectivament. En canvi, les xifres més baixes es van registrar durant el gener i el febrer, ja que en ambdós casos la xifra es va quedar per sota dels 40.00o vehicles diaris.

Pel que fa als camions, l'augment ha estat més destacat. Durant l'any 2018, van rodar per l'AP-7 nord una mitjana de 10.918 camions al dia, mentre que durant el 2019 aquesta xifra es va augmentar fins a situar-se en els 11.485. Per tant, l'increment va ser de gairebé un 6%. En aquest cas, els pics més elevats de trànsit es van registrar els mesos de febrer, març, abril i maig, ja que en tots ells es van superar els 12.000 camions al dia.



Gratuïtat a partir del 2021

El trànsit de l'AP-7 podria créixer encara més quan, a partir del 31 d'agost de l'any que ve, aquest tram deixi de ser de pagament i es converteixi en autovia. La concessió d'Abertis finalitza en aquella data i, a partir de llavors, el recorregut haurà de ser gratuït, com ja succeeix des de Cap d'Any amb la connexió entre Tarragona i Alacant.

Tot i això, la Generalitat ja ha advertit que la gratuïtat de la infraestructura no és sostenible i defensa la implantació d'una vinyeta: és a dir, que cada vehicle pagui una tarifa plana anual, d'entre 40 i 100 euros, que li permeti circular per totes les vies ràpides. De moment, però, el Ministeri de Transports no ha pres una decisió en aquest sentit i s'encarregarà del manteniment de la infraestructura, com ja ha començat a fer en el tram de Tarragona.