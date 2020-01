122 gironins reben un òrgan trasplantat, sis més que el 2018

122 gironins es van sotmetre a un trasplantament d'òrgan l'any passat, sis més que el 2018, i la majoria van ser renals. Segons dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), s'han intervingut un 5,17 més de pacients en un any. Si durant el 2018 116 persones de la demarcació van ser operades en algun dels centres trasplantadors fora de la regió sanitària de Girona per rebre un òrgan compatible, el 2019 va pujar fins a 122, sis més.

Els procediments renals van ser els més freqüents, amb 79 pacients trasplantats –igual que el 2018–, nou dels quals van rebre un ronyó procedent d'un donant viu.

El nombre de gironins sotmesos a un trasplantament hepàtic s'ha reduït gairebé a la meitat, passant de 21 a 13, un dels quals procedent de donant viu. De trasplantaments cardíacs s'ha augmentat de 4 a 13 intervencions; de pulmonars s'ha augmentat de 8 a 10 i, finalment, de pancreàtics s'ha passat de quatre a set intervencions.

Pel que fa a la llista d'espera, 88 persones de la regió sanitària de Girona esperen un trasplantament, 21 menys que l'any anterior. Després d'anys amb tendència a l'alça, les últimes dades demostren que l'espera s'ha reduït significativament: un 19,27%. Tot i així, com és habitual, la cua més llarga és per a un trasplantament renal, ja que 81 gironins necessiten un ronyó; dos persones tenen pendent un trasplantament hepàtic; tres han d'entrar al quiròfan per a un trasplantament pulmonar i dos per a un pancreàtic. Cap pacient necessita un trasplantament cardíac, quan el 2018 hi havia set persones en llista d'espera.

Respecte a les donacions d'òrgans, la xifra de donants gironins es redueix de 14 a 12 de vàlids. D'altra banda, el nombre de famílies que rebutgen la donació s'ha reduït significativament el 2019, fet que trenca la tendència negativa d'anys anteriors. Només se n'ha registrat una, quan el 2018 n'hi va haver quatre que es van negar a rebre un òrgan.

Un 12,6% més d'intervencions

Al conjunt de Catalunya, el nombre de trasplantaments va créixer per sisè any consecutiu, amb 1.296 trasplantaments d'òrgans, que representen un 12,6% més que el 2018 i un 53% més si es compara amb el 2013 (847). A més, els 169 trasplantaments per milió de població (pmp) representa una de les taxes de trasplantament més elevades del món, fet que referma el lideratge mundial de Catalunya en aquest àmbit.

Per tipus de trasplantament, el 2019 van augmentar tots menys els cardíacs, que van quedar-se a 1 del màxim històric assolit el 2018 (71). Els renals van augmentar un 14,1%, els hepàtics un 8,2%, els pulmonars un 15,4% i els pancreàtics ho van fer en un 28,6%.

Tot i això, unes 1.200 persones continuen esperant un òrgan i 1.054 d'aquestes, un ronyó.