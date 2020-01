Carreteres tallades per inundacions

La carretera de Roses està completament tallat al trànsit de sortida i només es pot circular per la carretera de Palau.

L'aigua inunda la C-260 que segons el Servei Català de Trànsit està tallada just a l'entrada de la població direcció Figueres. El regidor de Seguretat, Joan Plana, informa que la sortida cap a Figueres i la prolongació de la ronda de circumval.lació estan tancades i només està oberta la carretera de Palau.

La urbanització de Santa Margarida és la part de la població més afectada amb nombroses vies completament inundades.

Arreu de les comarques gironines hi ha diverses carreteres afectades.

Les carreteres d'Ullà, Molló, Caldes o Gualta són algunes de les afectades.

L'accés a Figueres també està tancat per la C31 per la inundació del tram sota la via del tren. Els vehicles s'han des desviar per agafar el cinturó de ronda de Figueres, per l'N-II.

Els rius també estan obligant a tancar diversos passallissos.

A Girona l'Onyar ha desbordat per una banda a tocar l'N-II on els Mossos regulaven el trànsit.

Els passallissos a diferents poblacions com Avinyonet de Puigventos o Castelló d'Empúries estan tancats.