Escuma del mar inunda els carrers de Tossa

El fort temporal de mar ha deixat a Tossa de Mar una imatge insòlita inundant els carrers propers d'escuma.



El fenomen es produeix quan el plàncton que està format per proteïnes, lípids i aminoàcids que es generen de l'activitat biològica d'aquests organismes, en unes determinades condicions quan hi ha temporal crea aquesta mena d'escuma.



A la banda francesa, a Banyuls, s'ha pogut veure una imatge similar.





Écumes et mer démontée à #banyuls #PyreneesOrientales #LlevantadaGloria ??Karine Maillot via groupe FB J'aime Banyuls sur Mer pic.twitter.com/48jibbuRJU — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) January 21, 2020

Seguim en situació d'alerta a tot el municipi, us demanem precaució en la conducció,eviteu zones inundables i no us acosteu al litoral marítim; adopteu mesures preventives en habitatges, comerços i serveis situats en plantes baixes i/o que tinguin plantes soterrades pic.twitter.com/GqGOYQfALj — Platja d'Aro Policia (@platjaropolicia) January 21, 2020

en entrar l'aigua al seu interior. En un altre punt litoral el mar es va endur portes i material de l'interior d'un local que no està operatiu.Els danys al litoral de Blanes són diversos ambL'aigua, com arreu de les poblacions litorals inunda els punts propers com el pàrquing de plaça Catalunya.A Castelló d'Empúries s'ha demanats.Al Baix Empordà, a Platja d'Aro, el mar també ha arribat fins als carrers propers i es demana precaució.A Cadaqués es mantenen tancades des d'ahir al trànsit les ribes (Poal, Nemesi Llorens i sa Riera) i es demana també no apropar-se.A l'Escala el mar ha arrencat peces de la barana del passeig del centre històric. Ha arrancat les parts superiors i les ha llançat en punts com el Port de'n Perris.