«Gloria» deixa onades de 10 metres i passejos marítims malmesos

El primer dia intens del pas de la borrasca Gloria per les comarques de Girona va deixar també un episodi de molt fort onatge a la Costa Brava. Des de la matinada, el mar de fons va anar a més i a les quatre es va registrar el pic més alt del dia: una onada de 10,1 metres d'altura.

La dada s'ha de dir que s'obté de la boia de Begur, instal·lada per Ports de l'Estat mar endins, on l'onatge és més elevat que a primera línia de mar. Aquesta llevantada, tot i que ahir ja va ser molt activa, no va ocasionar grans destrosses.

Tota la Costa Brava va ser castigada per aquest ambient de fred hivern i llevant i, depenent de la comarca, les afectacions van ser més o menys destacables. A Sant Antoni de Calonge, les onades van superar els espigons que hi ha davant la platja principal. L'aigua va inundar el passeig, com sol passar en temporals d'aquestes característiques. Per evitar mals majors es va tancar l'accés al passeig. A Platja d'Aro, el passeig Marítim es va veure afectat per la forta entrada de vent.

A Blanes, en canvi, el temporal va obligar la flota pesquera a quedar-se a port per precaució pel fort onatge. En aquesta població de la Selva Marítima ahir era dia de mercat i a causa del temporal les parades del Mercat de Teixits no van instal·lar-se al passeig de mar i tampoc ho van fer les del Mercat de Fruites i Verdures, al passeig de Dintre. D'altra banda, la major part dels establiments de restauració que tenen terrasses a l'hivern les van desmuntar en previsió de mals majors.

L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, per la seva banda, va emetre un ban amb una sèrie de mesures i consells per evitar problemes fins dimecres, quan el temporal anirà a menys. Per evitar ensurts, va ordenar el tancament i prohibició d'accés al passeig Marítim, camins de ronda i cales de la façana marítima. També van clausurar els parcs infantils i zones enjardinades on hi ha perill de caiguda de branques i elements de l'arbrat, entre d'altres.



Precaució pel temporal

En el text del ban també es recordaven una sèrie de recomanacions de cara als ciutadans i que passen sobretot per la prevenció que també fa Protecció Civil en aquests tipus d'episodis. Hi ha recomanacions que indiquen que s'han de «respectar i acatar tots els indicatius, senyals i avisos d'emergència» i que «no s'ha d'accedir als punts del litoral afectats pel fort onatge o als llocs on les onades trenquin amb força i cal allunyar-se d'espigons, esculleres i passeig Marítim».

A Cadaqués també es va tancar l'accés a les Ribes, una zona on quan hi ha fort onatge sovint hi ha ensurts perquè alguna persona, malgrat els avisos dels efectius policials i d'emergències, hi deixa el vehicle i alguna vegada se n'ha hagut de rescatar algun de dins de l'aigua.

A Palamós, el fort onatge va ser especialment dur. La platja de la Fosca va ser un dels punts on es podien veure grans onades i mar brava. Com que la situació meteorològica seguirà moguda fins dimecres, des de l'Ajuntament es va informar que avui se suspenia el mercat setmanal. Bàsicament a causa del reforç de vent i la pluja previstos en les pròximes hores, que seguiran fent la guitza a tota la Costa Brava.