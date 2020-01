Intenten localitzar un home que podria haver caigut al Besòs

Un home podria haver caigut a la desembocadura del Besòs, segons va informar un veí ahir a la tarda al Servei d'Emergències Mèdiques. La informació que va facilitar, però, no permet certificar amb exactitud si hi ha hagut la desaparició. Els bombers de la zona del Fòrum es van acostar a l'indret indicat per fer una primera inspecció, que no va donar cap resultat. Per això, i tenint en compte que no hi va haver cap denúncia per desaparició, es va decidir no activar cap dispositiu de recerca, que s'activaria si hi hagués nous indicis que permetessin constatar que la persona ha caigut al riu.

D'altra banda, el fort temporal de Llevant va deixar registres històrics d'onatge, vent i neu a tot Catalunya. Es van registrar ratxes de vent de 122 km/h a Puig Sesolles i de 116,6 km/h a Cabrils, la més forta registrada en els últims 13 anys. La nevada al massís dels Ports va deixar gairebé 30 centímetres de neu a 1.000 metres d'altura i 11 a Horta de Sant Joan. Les temperatures també van baixar i es van registrar mínimes de -6,2ºC a l'estació de Puig Sesolles, -5,5ºC a Vielha i -4,4ºC al Pont de Suert.

Molts centres educatius d'una quinzena de municipis de la comarca del Maresme van decidir suspendre les classes ahir a la tarda a causa del temporal de vent, fet que va deixar sense escola 34.334 alumnes. Demà, més de 60.000 alumnes no podran assistir a classe a causa del temporal Gloria, segons va informar Protecció Civil.



Ferit greu a Cornellà

Una persona va resultar ferida greu a causa d'una contusió que va patir per una forta ventada a Cornellà de Llobregat. El cos d'assistència sanitària va dur a terme fins a les sis de la tarda 21 intervencions que van requerir trasllat hospitalari.