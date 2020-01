Neu a cotes baixes i Eix sense camions

El pas de la borrasca Gloria ha deixat en les últimes hores nevades a cotes baixes però també un clar efecte sobre la mobilitat a la província. La previsió de nevades i de fortes pluges va fer anunciar a la Generalitat una mesura que algunes vegades ha estat controvertida: la prohibició de pas de camions a l'Eix Transversal entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners. La C-25 és una carretera molt utilitzada per vehicles pesants de més de 12 tones, que fan el trajecte entre Lleida i Girona.

Des de les dues de la tarda d'ahir i fins avui ja no circulen vehicles d'aquesta tipologia per la via entre els dos punts de la geografia catalana. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit, per evitar que els camions entressin, van senyalitzar la prohibició, que no és la primera vegada que s'implanta arran de previsions meteorològiques adverses.

El Servei Català del Trànsit va assegurar que el motiu de la restricció del trànsit d'aquests vehicles pesants es deu a la previsió de fortes pluges i possibilitat de nevades. Ahir, de fet, Trànsit va alertar durant el matí que a la zona del coll del Revell hi havia presència de neu i gel i, per tant, l'Eix s'havia convertit en una zona perillosa

Finalment, després d'una reunió a mig matí del comitè tècnic pels efectes de la borrasca Gloria es va decidir prendre la mesura, que també es preveia fer extensible a la C-17 a la zona de la Catalunya interior en cas que la previsió meteorològica empitjorés.

El temporal ahir va deixar imatges de postal en alguns punts de les comarques de Girona on les nevades són menys habituals. Es van veure caure volves de neu, en alguns moments amb intensitat, en àrees de les Gavarres, del Massís de l'Ardenya–Cadiretes i també va nevar a punts de l'Empordà, com al monestir de Sant Pere de Rodes, al Pení de Roses o en cotes altes d'Espolla, és a dir, entre l'Albera i les Salines i, fins i tot, a Sant Feliu de Pallerols.

A les xarxes socials, aficionats a la meteorologia i ciutadans van immortalitzar les nevades, aquest dilluns, 21 de gener, amb vídeos i fotografies. Entre les imatges més curioses n'hi havia del santuari dels Àngels, al puig d'Arques o en àrees altes de Llagostera o Romanyà de la Selva.

Les precipitacions van deixar algun efecte destacat en la mobilitat. Per exemple, a la muntanya on hi ha Sant Grau, entre Llagostera i Tossa, la policia no va deixar pujar ahir al migdia vehicles que no portaven cadenes per precaució.

La borrasca Gloria també va emblanquinar punts del Ripollès on ja són més habituals les nevades. Va nevar a Camprodon i a Molló. Aquí les precipitacions van ser generoses sobretot en els cims de les muntanyes. Arran del temporal, el Consell Comarcal del Ripollès va haver d'avançar de forma preventiva el retorn d'alumnes del centre d'educació especial Ramon Suriñach de Ripoll davant l'avís de neu.



Un temporal «excepcional»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va explicar ahir, en declaracions que recollia l'ACN, que Catalunya està davant un «episodi meteorològic excepcional i insòlit» en què s'acumulen episodis simultanis de vent, neu, pluja i onatge que s'allargaran quatre dies, des d'aquest diumenge fins dimecres. La pluja anirà guanyant terreny avui.