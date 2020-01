Protecció Civil suspèn les activitats a l'aire lliure pels alts riscos meteorològics

El Departament d'Interior ha ordenat la suspensió de «totes les activitats a l'aire lliure al medi natural» a les comarques de les demarcacions de Girona, Barcelona i la Catalunya Central, segons ha difòs Protecció Civil. En una nota signada pel conseller Miquel Buch, s'indica que vista la «confluència» dels riscos meteorològics per neu, vent, onatge i pluja associats al temporal, i atès el que disposen les diferents normatives en la matèria, es resol suspendre les activitats «mentre es mantingui l'activació» dels plans Neucat, Vencat i Inuncat «de forma simultània» o fins que es dicti una nova resolució que anul·li aquesta.



Incidències

Una de les conseqüències del temporal va ser el fort vent que va causar diverses incidències a les comarques gironines. Viladrau va registrar una ratxa de vent de 88 km/hora i el temporal va generar problemes per la caiguda d'arbres al municipi. Els Bombers van treballar des de les dotze de la nit fins a dos quarts de nou del matí en 21 serveis centrats a la Selva, la Garrotxa i el Baix Empordà. La major part dels serveis, van informar des del cos d'emergències, van ser per caigudes d'arbres. A les Preses, en canvi, van haver d'activar-se per una pèrgola de fusta que volava arran del fort vent.

D'altra banda, hi va haver afectacions ferroviàries per condicions meteorològiques a la línia RG1 entre Vilassar i Arenys i entre Portbou i l'Hospitalet.

Les temperatures més altes es van registrar a l'Alt i el Baix Empordà però no van arribar als 10 graus. A Girona, per exemple, la temperatura més alta va ser de 7,8 graus i a poblacions d'alta muntanya com Setcases, -7,3. Quant a les precipitacions, on va caure més pluja també va ser a l'Empordà, tot i que Cassà de la Selva va registrar 94,6 litres per metre quadrat fins a dos quarts de deu de la nit. Les precipitacions demà s'estendran i la cota de neu anirà disminuint.