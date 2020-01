Renfe posarà a la venda els bitllets per a l'AVE de baix cost a partir de dilluns

Renfe posarà a la venda els bitllets per a l'AVE de baix cost a partir de dilluns

Renfe posarà a la venda els bitllets de l'AVE de baix cost dilluns que ve, segons explica aquest dimarts el president de la companyia, Isaías Táboas, en una entrevista a 'El Periodico'. Els trens començaran a circular sota la marca AVLO a partir del 6 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa, i de moment tindran tres freqüències per dia i sentit entre Barcelona i Madrid. Dos d'aquests s'aturaran a Saragossa mentre que l'altre serà directe entre les dues capitals. De Barcelona a Madrid, circularan a les 9.25, 16.25h (directe) i a les 20h i en sentit invers, a les 9.15h, a les 16h (directe) i a les 20.35h. A partir del 4 de maig s'afegirà una quarta freqüència, amb sortida a les 12.40h des de Sants i una altra en sentit contrari amb sortida a les 12.50 d'Atocha.

La compra es podrà fer de moment només a través d'un portal web específic (www.avlorenfe.com) i més endavant també a les taquilles, tot i que es cobrarà un cost de gestió. Hi haurà una promoció de llançament, de tal manera que en els primers dies serà més fàcil trobar les tarifes més econòmiques, segons Táboas. Es podran comprar bitllets per viatjar fins al 31 d'agost.

D'altra banda, s'haurà de pagar per qualsevol servei addicional, com una maleta de més, la xarxa wifi o l'endoll per carregar el mòbil, segons 'El Periódico'.

"Inviable" eliminar el pont aeri de moment

D'altra banda, Táboas ha considerat "inviable" eliminar el pont aeri entre Barcelona i Madrid, tal i com s'ha defensat des de l'Ajuntament de Barcelona. "Ni les estacions, ni els trens tenen ara mateix capacitat per absorbir els 2,5 milions anuals de passatgers que transporta el pont aeri", ha declarat el president de Renfe.

Ha reconegut però que el ferrocarril tindrà "un paper més important" en els viatges de fins a 600 kilòmetres però ha alertat que "s'ha de fer d'una manera planificada" perquè "no es pot improvisar".