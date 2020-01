Rescaten una conductora arrossegada per l'aigua a Caldes

Els Bombers estan treballant en moltes incidències derivades del temporal Glòria a les comarques gironines.

Els efectius de salvament van de bòlit per inundacions, caiguda d'elements en carreteres, arbres que amenacen en caure, entre moltes altres afectacions.

A Caldes de Malavella els Bombers han hagut de rescatar una conductora que ha quedat atrapada en el seu vehicle que ha bolcat perquè s'ha vist arrosset per l'aigua.

Els efectius de salvament han actuat pels volts de les sis de la matinada en aquest camí de Caldes, a Can Gotarra. Una via que porta fins a l'ermita de Sant Maurici.

La dona ha sortit del cotxe sana i estàlvia malgrat el fort ensurt.



Un pi a la carretera

A Colomers, Un pi de grans dimensions ha caigut Cap a tres quarts de vuit del matí a Colomers, a la Gi-634, just abans del trencant de Vilopriu. L'arbre ha caigut sobre un vehicle que circulava direcció Sant Jordi Desvalls. L'arbre ha bloquejat la carretera. Operaris d'un camió de neteja i altres conductors han buscat una corda per intentar retirar l'arbre arrossegant-lo amb el camió. Finalment no ha estat necessari. Una dotació de Bombers s'ha desplaçat fins a la carretera. Amb una motoserra han tallat l'arbre i s'ha reobert la carretera quan passaven deu minuts de les vuit del matí.

A banda d'aquests successos destacats, els Bombers han actuat en 56 actuacions a Girona fins a les set del matí.

Una d'aquestes ha estat a Girona ciutat. Els Bombers han hagut d'actuar en un terrat d'un bloc de pisos del carrer Maluquer Salvador, número 30 perquè s'estava inundant. L'aigua de retruc baixava per l'escala de l'edifici. Els fets han estat pels volts de les cinc de la matinada.