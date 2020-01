VÍDEO| Així baixa el riu Onyar per Girona

Els rius de les comarques gironines van plens a vessar.





Superació del llindar d'alerta al Baix Ter a l'estació de Colomers, i encara no ha arribat tot el que està baixant pel riu Onyar. Molta precaució prop de rius i rieres #INUNCAT #llevantada #Protecció + info a l'AETR https://t.co/vjSqfrvReO pic.twitter.com/n39qDJFzYH — ACA (@aigua_cat) January 21, 2020

L'Onyar va molt carregat al seu pas per #Girona pic.twitter.com/8d6IOtT5r7 — Diari de Girona (@DiarideGirona) January 21, 2020

L'ACA alerta que en les pròximes hores hi ha perill de desbordament pels increments dels cabals arran delProtecció Civil recomanaper risc d'inundacions a causa de les pluges i del creixement dels rius.L'ACA a més informa que ja s'ha superat el llindar alA Girona ciutat l'Onyar, al seu pas per plaça Catalunya presenta una imatge que feia temps que no es veia.El riu Daró també va ple a vessar al seu pas per la Bisbal i molts veïns de la zona s'han llevat aviat i ho estan immortalitzant.