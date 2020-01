La Diputació de Girona unificarà totes les polítiques en matèria de sostenibilitat

La Diputació de Girona comptarà amb un nou Servei de Desenvolupament Sostenible, amb l'objectiu d'alinear totes les polítiques de la corporació en matèria de sostenibilitat. La proposta, aprovada al ple d'ahir, va comptar amb el suport d'Independents de la Selva i Tots per l'Empordà, però el PSC es va abstenir i la CUP hi va votar en contra a l'espera que hi hagi una major concreció.

Segons va explicar el diputat Joan Fàbrega (ERC), el nou servei neix amb la finalitat d'ajustar les polítiques que impulsarà la Diputació en el mandat 2019-2023 als objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030. Una de les línies estratègiques serà la lluita contra el canvi climàtic, de manera que tota l'acció de govern s'impregnarà d'una visió «verda, socialment justa i respectuosa amb les persones i l'entorn», va explicar Fàbrega. En aquest sentit, va explicar que el nou servei es basarà en una perspectiva transversal que englobarà totes les àrees de la corporació, ja que «el 60% de les fites de l'Agenda 2030 són locals». Per la seva banda, el president, Miquel Noguer (JxCat), va dir que l'objectiu és que hi hagi algú -el propi Fàbrega- «que coordini totes aquestes actuacions que ja s'estan implementant».

Tot i això, els arguments de l'equip de govern no van acabar de convèncer CUP i PSC, que van apuntar que la proposta era poc concreta i que la informació els havia arribat tard. La diputada de la CUP Laia Pèlach va considerar que fins ara la Diputació ja ha anat treballant en els objectius de sostenibilitat, de manera que, en la seva opinió, en aquests moments no està justificada la creació del nou servei, que veu «poc definit». Per tot plegat, hi va votar en contra.

Des del PSC, Juli Fernández va justificar la seva abstenció perquè el govern de JxCat i ERC no hagués buscat un consens previ, i va assegurar que els quedaven «dubtes». A més, va subratllar que el nou servei dependrà de Presidència i no de Medi Ambient, com hauria estat més lògic, fet que va atribuir a repartiment de parcel·les entre els dos socis de govern.

ajuts



Subvencions pels efectes

dels temporals

La Diputació també va donar ahir llum verda, per unanimitat, a una línia de subvencions dotada amb 600.000 euros per assistir els municipis en cas d'urgències causades per desastres naturals i situacions d'emergència, o bé que puguin suposar un perill per a la salut pública. El diputat Josep Maria Bagot va explicar que aquesta línia de subvencions s'atorga per concurrència competitiva perquè volen fer de la Diputació «una administració més transparent

L'import de les subvencions serà de com a mínim 3.000 euros i màxim 50.000. Bagot va explicar, però, que hi ha alguns casos que no seran subvencionables, com les despeses de personal, les actuacions en béns i serveis que no siguin de titularitat municipal o la substitució de béns als quals se'ls hagi acabat la vida útil, entre altres.

moció



Suport a Torra i Junqueras

El plenari va aprovar una moció, proposada per JxCat i ERC, per mostrar el rebuig de la Diputació a les resolucions de la Junta Electoral per inhabilitar Quim Torra i negar a Oriol Junqueras la condició d'eurodiputat. Tot i que el PSC va mostrar-se d'acord amb la primera part, hi va votar en contra perquè també demanava la posada en llibertat dels líders polítics empresonats.

ocupació



Impuls als plans locals a partir del 2021

El plenari va aprovar per unanimitat una moció del PSC perquè es tirin endavant plans locals d'ocupació a partir de 2021. L'objectiu serà augmentar el precentatge d'ocupació a les comarques, especialment entre aquelles persones a l'atur amb un perfil especialment vulnerable per la poca formació, edat o gènere.



transparència



El TSJC desestima un recurs

de la Diputació

El TSJC ha desestimat el recurs que la Diputació va imposar contra una resolució de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública que permetia l'accés de la CUP a unes informacions que fins llavors li havien estat denegades. La corporació va atorgar la informació a la CUP, però tot i això va recórrer la decisió al TSJC. Ara, el tribunal l'ha desestimat i l'imposa el pagament de les costes. Pèlach va pregunta ahir a quant ascendien, però el govern li va respondre que li ho comunicaran per escrit. Tot i això, Noguer va recordar que la sentència no és ferma i que estan estudiant posar recurs davant del Suprem.