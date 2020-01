El Govern recomana el confinament de 26 localitats pel possible desbordament del Ter

La Generalitat ha recomanat preventivament el confinament o reallotjament de veïns de les zones inundables de la conca del riu Ter a partir de les 23 hores davant l'escenari d'un "possible desbordament" durant la nit.



En una compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, i els consellers Miquel Buch i Damià Calvet després del consell assessor del Pla Inuncat, el titular d'Interior ha dit que s'ha enviat un missatge a una vintena d'ajuntaments perquè les persones que viuen en zones inundables pugen a plantes superiors preventivament i els que no tinguin pis superior es treballi perquè surtin dels habitatges.



Buch ha subratllat que aquells veïns de poblacions de la conca de Ter que no estiguin en zona inundable es mantinguin confinats "fins a nova ordre" el matí de dijous.



Aquest és el llistat de municipis gironins on es recomana el confinament o reallotjament:



Amer Anglès Bescanó Bordils Celrà Cervià de Ter Colomers Foixà Flaçà Girona Gualta Jafre Osor Salt St Gregori St Joan de Mollet St Jordi Desvalls St Julià de Ramis St Julià del Llor i Bonmatí Sarrià de Ter Torroella de Montgrí Ullà Ultramort Verges Cellera de Ter Tallada d'Empordà

Reunits des de fa una bona estona a la seu de la @pmgirona en gabinet d'emergència per seguir el possible desbordament del Ter d'aquesta nit. Màxima prudència, i tothom qui estigui en zones properes al riu, ha d'abandonar la planta baixa i anar en plantes superiors pic.twitter.com/iN8fdMZGru — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) January 22, 2020

Quim Torra ha informat que s'han hagut de prendre "mesures excepcionals" i ha demanat "serenitat", "confiança" i "seguir les recomanacions dels serveis d'emergències" a la població. Buch ha explicat als ciutadans que telefonin al 012 en cas de dubtes i ha dit que el missatge és "preventiu" per evitar haver de fer el desallotjament de matinada "quan el riu estigui molt crescut".