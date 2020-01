L'AP-7 tallada i camions atrapats més de tres hores pel col·lapse a l'N-II

Les carreteres gironines van patir una jornada més afectacions a la circulació des de primera hora del matí amb motiu de les nevades que en algun cas van quedar tallades pels gruixos de neu.

La forta nevada que va afectar sobretot el territori francès des de primera hora del matí va obligar a tallar l'AP-7 durant diverses hores en el tram entre Figueres i la Jonquera, i va complicar el pas des de la Jonquera fins al Pertús. El Servei Català de Trànsit va decretar el desviament provisional de tots els vehicles cap a l'N-II, que va congestionar-se ràpidament i va deixar múltiples vehicles atrapats. A Figueres la situació es va agreujar amb el xoc de tres camions a la sortida 3, que va deixar un ferit lleu. L'incident va mantenir tallat durant tot el dia un dels carrils de l'autopista en el tram d'un quilòmetre per les tasques de neteja de la via, que va quedar plena de fruita pel carregament d'un dels vehicles accidentats.

Les retencions des de la frontera fins a Figueres van mantenir-se al llarg del dia i a primera hora del matí van arribar a superar els nou quilòmetres. Els desviaments cap a la nacional mentre va durar el tall a l'autopista van provocar el trasllat de la congestió cap a aquesta carretera, on un gran nombre de camions van quedar atrapats durant més de tres hores.

Un dels seus conductors, en Víctor Rosso, explicava que havia sortit des de Sant Andreu de la Barca en direcció Alemanya feia una bona estona i que «no tenia ni idea de per què estava aturat ni quin era el problema». Una opinió compartida per en David Díaz, camioner provinent de Mercabarna, qui també es va veure atrapat per les inclemències temporals. «Aquí a Espanya cada vegada que cauen quatre flocs de neu es col·lapsa tot», va assegurar, i va apuntar també que «s'haurien de prendre mesures amb més antelació per no haver de tallar les carreteres».

Amb tot, la situació no només va tocar de ple els camioners, sinó també alguns conductors que no van poder arribar al seu destí a temps, com per exemple en Tom Subiras. Molt pendent «del que passa a través de la ràdio» es va quedar atrapat a l'altura de Capmany.



Vies tallades per la neu

Al llarg del dia la xarxa viària gironina va patir diverses afectacions relacionades amb les nevades caigudes a diferents punts, com la C-38 a Molló, on no es va poder circular fins a les cinc de la tarda, quan les màquines llevaneu van poder retirar els gruixos acumulats durant tota la nit i el matí. Amb tot, es va haver de circular amb cadenes, una situació que es va repetir a la GIV-4016 entre Planoles i Toses. L'Alt Empordà i la Garrotxa també va patir part de l'afectació viària, i a municipis com Agullana i Ridaura es va haver de circular amb cadenes durant tot el dia per la presència de neu a les calçades, una situació que també es va repetir a Viladrau.

La presència de neu i gel a l'Eix Transversal a l'altura de Santa Coloma de Farners fins a Sant Julià de Vilatorta va provocar durant unes hores la restricció a camions de gran tonatge, una situació que ja va donar-se aquest dilluns. A més, ahir al vespre Trànsit va anunciar una nova restricció a l'N-260 entre Ribes de Freser i Urtx als vehicles pesants, així com l'ús obligatori de cadenes per a la resta de conductors.

Amb tot, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de neu ja s'ha donat per tancat, i la cota durant els pròxims dies se situarà per damunt dels 1.200 metres al Pirineu i al Prepirineu.