Onades de fins a dotze metres engoleixen el litoral

L'aigua del mar va entrar ahir terra endins deixant espectaculars imatges a moltes poblacions gironines, algunes d'insòlites com l'escuma indundant carrers de Tossa de Mar o Llançà. Però l'envestida de les fortes onades que van arribar fins a un màxim de gairebé dotze metres, segons el registre a la boia de Begur, va causar danys en molts punts de la costa que s'hauran d'acabar de valorar quan amaini. El Gloria va provocar importants danys a un local de primera línia i també al restaurant Cala Bona de Blanes. A l'Escala va arrancar trams del passeig del centre històric i gairebé a tota la costa va ser necessari restringir la circulació als accessos.

La costa gironina, des de Blanes fins a Portbou, va desaparèixer en molts punts engolida per les enormes onades del fort temporal que obligaven a tancar el pas i a demanar precaució. El registre màxim de la boia de Begur va ser ratllant els 12 metres i les ràfegues de vent van fregar els 100 quilòmetres per hora en diversos punts. Les onades arribaven fins als habitatges situats al penya-segat de vint metres a Montgó, a l'Escala.

Els carrers desapareixien a llocs com Santa Margarida, a Roses, on va inundar nombrosos vials de la urbanització de canals navegables. El mateix es produïa a Llançà. A Cadaqués no es podia circular per la primera línia marítima. Es van tancar totes les ribes (Poal, Nemesí i Llorens, i sa Riera), a banda de Portlligat, una situació que es repetia a molts passeigs i trams del litoral. Els ajuntaments demanaven no apropar-se davant del risc de les onades.

Blanes és un dels molts punts on el mar va arribar als negocis i va causar danys en propietats. L'Ajuntament va informar que dilluns a darrera hora de la tarda el mar va arrencar les portes corredisses de vidre i va arrossegar material d'un local que no estava operatiu. Es va haver d'actuar per retirar el material. El fort onatge també va esmicolar una de les pedres de grans dimensions que hi ha com a separació amb la sorra de la platja.

Un altre establiment, el restaurant Cala Bona, va patir danys en entrar el mar a l'interior de l'establiment ahir al matí. El restaurant estava tancat en ser temporada baixa.



Aparcaments inundats

L'aigua va inundar aparcaments propers com el de la discoteca Arena o la plaça Catalunya, on es va haver de tancar l'accés als vehicles. Es va reforçar amb sacs de sorra el perímetre exterior perquè les onades no entressin.

A l'espera d'acabar de valorar l'abast dels desperfectes quan passi aquest episodi meteorològic, l'Ajuntament va informar d'una esquerda a una de les sortides de la riera, a la plaça dels Països Catalans. Es tracta del vial per on circulen els vehicles a pocs metres del mar i el cap d'Enginyeria municipal va aconsellar, després d'una primera inspecció, que no hi passin vehicles. També van caure petites parts dels murs que separen la platja del passeig.

A l'Escala les peces superiors del mur del passeig del centre històric, a la zona entre la platja i el Port d'en Perris, el mar va arrencar les peces de formigó que es podien veure disperses uns metres més enllà. Un anterior temporal ja havia causat danys similars.

Castelló d'Empúries, Roses, Tossa de Mar, Platja d'Aro o Sant Feliu de Guíxols són altres poblacions de la costa gironina on era molt visible ahir l'efecte de la força del temporal marítim sobre la trama urbana més propera on quan l'aigua desaparegui s'hi hauran de valorar els danys.



Passejos tancats

Els ajuntaments del litoral van tancar els accessos a espigons i passejos marítims. En el cas de Platja d'Aro es van prohibir els acessos a camins de ronda i cales de la façana marítima. També es va ordenar el tancament de parcs infantils i zones enjardinades pel perill de caiguda de branques i altres elements de l'arbrat. Des del l'Ajuntament demanen extremar les precaucions en els accessos i estacionaments soterranis, evitar acostar-se a rius i torrents i mesures preventives en habitatges i comerços situats en plantes baixes o semisoterrats.

A més, davant la possible crescuda del riu Riudaura provocada per l'acumulació de pluges, la Policia Local va ampliar la zona de tancament d'accessos a prop de la seva conca.

A l'Estartit, també es va clausurar de forma preventiva l'accés al passeig, ja que s'hi van produir danys per la força de l'aigua que va arrencar pedres. Al llarg de tota la Costa Brava, el mar va inundar locals de primera i segona línia de costa. Una veïna de l'Estartit que s'ha vist afectada per la borrasca Gloria, treballa en una agència immobiliària i va destacar la impotència que senten, ja que malgrat intentar aturar l'entrada de l'aigua amb sacs i barrereres, no ho han aconseguit. «No hi ha res a fer, el mar entra i no podem fer res», va explicar en declaracions a l'ACN.