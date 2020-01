Temporal Glòria | Susqueda obre comportes per desembassar aigua

El riu Ter, al seu pas per Bescanó.

El riu Ter, al seu pas per Bescanó. Raquel Gironès

El pantà de Susqueda ha obert les seves comportes per desembassar aigua. Mentre que ahir es trobava al 70% de la seva capacitat avui el sistema Sau-Susqueda ha augmentat fins al 89,6% a causa de les pluges d'aquesta nit passada.

Segons ha explicat el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, s'ha aprofitat que el cabal de l'Onyar ha disminuït per dur a terme aquest desembassament. "Si el sistema Sau-Susqueda està tan alt, ens deixa molt poca capacitat de maniobra, tenint en compte que ha de ploure més", ha explicat el conseller.

Les previsions meteorològiques són que plourà intensament a partir de mitja tarda per culpa del temporal causat per la borrasca Glòria fins demà el migdia al Pirineu Oriental i a les capçaleres del Ter. "Per tant és imperiós que puguem treure metres cúbics dels pantans i és el que estem fent", ha afirmat.

Aquest desembassament es farà de forma progressiva fins arribar als 260 metres cúbics per segon. A tres quarts de dues del migdia s'ha començat a treure aigua. A partir d'aquí, s'aniran duent a terme increments graduals de 50m3/s fins assolir un cabal de sortida de 260m3/s.

Aquesta operació permetrà alliberar els pantans de Sau i Susqueda i deixar espai per a les properes pluges. Sau està al 93% (154 hm3) i #Susqueda a prop del 89% (206 hm3), disposant d'un resguard conjunt de 38 hm3.