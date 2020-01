El Ter, el Fluvià, la Tordera i l'Estany de Banyoles es desborden

El riu Ter s'ha desbordat a Girona i Bescanó.



A la ciutat de Girona, l'esllavissada s'ha produït al carrer del Pont Major, després del pont de l'Aigua.



Arran dels fets, s'ha tallat la circulació d'aquest punt en els dos sentits de la marxa. Fonts municipals destaquen que no és un desbordament greu.



A banda, el temporal també ha provocat una esllavissada a la carretera de Palamós, des del Pont Major en direcció Campdorà, que obliga a desviar el trànsit pel pont de l'Aigua.



Els serveis d'emergències es troben sobre el terreny treballant.



El riu Onyar segueix amb un cabal molt elevat i de moment cal estar amatent a la situació perquè encara hi ha perill si segueix plovent.



A banda de la capital del Gironès, també s'ha desbordat el mateix riu al seu pas per Bescanó.



A la Garrotxa, el riu Fluvià també ha patit un gran increment del cabal arran del temporal Glòria.



S'ha desbordat al seu pas pel pont de Verntallat, a la Vall d'en Bas. Arran de la incidència, els accessos a Can Trona de Sant Esteve d'en Bas estan tallats.



A la ciutat d'Olot, el riu Fluvià al seu pas per Olot ja inunda part del passeig de Sant Roc.



Des de l'ajuntament de la Vall d'en Bas es demana prudència a la població i que es limitin els desplaçaments si no és estrictament necessari. El Fluvià està desbordat a diversos punts i ja hem rescatat una persona que ha burlat una cinta i ha quedat atrapada.



Des de Protecció Civil es demana prudència:





?? Cal màxima prudència per l'increment dels cabals dels rius i rieres.



(Imatge del pont de Palafolls a Blanes)

El pont destrossat - Agència Catalana de l'Aigua

També s'ha desbordat el riu la. Que obliga a confinar Hostalric i que fins i tot, com ha informat Renfe ha causat l'enfonsament d'un pont del tren entre Blanes i Malgrat. 'Estany de Banyoles també ha desbordat. Els recs superficials ja no donen l'abast i l'aigua de les últimes precipitacions ha entrat a l'aigua de l'estany.El desbordament ha anegat la zona de la Draga i alguna riera de Banyoles també es troba molt alta i amenaça alguna àrea del barri de Can Puig i del sud de Banyoles.