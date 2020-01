Educació recomana el tancament gairebé total a Girona

Les aules gironines van ser les més buides d'ahir a Catalunya, ja que 107.160 infants i joves –gairebé el 84% de tota la població escolar– es van quedar a casa per l'alerta d'aiguats i el creixement dels cabals de rius i rieres. Una aturada que també va afectar la Universitat, que avui repeteix el tancament tal com s'espera que passi en la pràctica totalitat de l'educació obligatòria, ja que la Generalitat ha recomanat suspendre les classes a totes les comarques de Girona excepte a la Cerdanya.

L'alumnat que ahir no va fer classe va més que doblar el de dimarts perquè els ajuntaments de la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt i el Baix Empordà van fer cas de les conselleries d'Interior i d'Educació i van tancar tots els centres. La mesura es va concretar en unes 300 escoles i instituts, on va pesar la prudència i es va optar per evitar el desplaçament de professorat i alumnat. Per avui, el Departament d'Educació ha demanat repetir la mesura i ampliar-la a la Garrotxa i el Ripollès.



D'uns 43.000 a més de 107.000

El primer dia del temporal «Gloria», la suspensió de les classes va afectar 43.828 noies i nois, la majoria dels quals –35.359– dimarts al matí ja tenien el centre tancat; mentre que 8.469 més van haver de tornar a casa perquè la decisió es va prendre al llarg del dia, en vistes de què la pluja no parava i l'aigua s'anava acumulant. Consells comarcals com el de l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa o el Gironès ahir a la tarda ja anunciaven que interrompien els serveis de transport escolar. El Consell del Baix Empordà, per exemple, ha allargat la mesura per tercer dia consecutiu tot argumentant que la Conselleria d'Interior mantenia la fase d'emergència del pla Inuncat i preveia un nou episodi d'acumulació de pluges a la comarca.

A més de les cinc comarques que van suspendre completament l'activitat, també es van produir incidències al Ripollès i a la Garrotxa, on tampoc va obrir les portes cap equipament de Ribes de Freser, Vallfogona i Planoles, i de Besalú i les Planes d'Hostoles.

Així, la imatge predominant a Girona va ser la de patis embassats i buits o d'accessos que l'aigua va convertir en torrents, tal com va passar a l'entrada de l'institut Josep Brugulat, de Banyoles, on hauria estat impossible entrar si les classes s'haguessin mantingut.

El balanç facilitat pel Departament d'Educació deixaven clar l'impacte que la tempesta té a les terres gironines, ja que aquests serveis territorials van ser els més perjudicats –seguits, a molta distància quant a volum d'estudiants, per les Terres de l'Ebre.



Set de vuit comarques

De cara a avui, el Govern de la Generalitat va repetir les directrius donades dimarts i va tornar a demanar als ajuntaments que mantinguin els seus centres educatius tancats a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt i el Baix Empordà, però aquesta vegada també a la Garrotxa i el Ripollès. L'Ajuntament de Girona va ser dels primers a fer pública la clausura, però n'hi van seguir molts altres, com el de Banyoles.

El director territorial del Departament d'Educació, Martí Fonalleras, va informar que ahir a la tarda ja s'havia fet arribar la recomanació pertinent tant a les direccions de les escoles i els instituts com als responsables dels consells comarcals i els consistoris, tot recordant que els governs municipals són els que tenen la potestat per prendre la decisió de tancar.

Fonalleras va explicar que a les cinc comarques inicials s'hi han afegit la Garrotxa i Ripollès «perquè les capçaleres del Fluvià i el Ter estan molt crescudes»; el responsable d'Educació va remarcar el risc que hi havia ahir a Olot que el riu desbordés.

Martí Fonalleras va justificar la mesura per una qüestió de «màxima seguretat i de mínima interferència amb altres problemes que hi pugui haver, perquè com menys es mogui la gent –en referència tant a l'alumnat com a la plantilla de docents– més garanties hi ha que no es produeixin incidents». El director territorial va afegir que es tracta de contribuir que tant la policia com els Bombers o el personal mèdic, si cal, es puguin dedicar a les qüestions que requereixin la seva intervenció.

La Universitat de Girona ha seguit l'exemple d'Educació i avui tampoc es realitzaran classes en cap de les seves facultats. A última hora de la tarda, el rector de la UdG, Quim Salvi, va certificar la suspensió de l'activitat docent, avaluativa i lectiva per a aquest dijous, tal com ja va passar ahir. Les previsions meteorològiques relacionades amb la tempesta Gloria que anunciaven «una situació complicada» per a la darrera nit i per a aquest matí, així com les indicacions donades pel Comitè de seguretat de les comarques gironines, van portar la Universitat va acordar suspendre l'activitat i esperar a divendres. Els edificis de la UdG, però, estaran oberts –es va aclarir– en la mesura que el seu personal responsable hi pugui arribar.